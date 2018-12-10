12:47
10 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля. Слівкі. Долар прощається з Росією. Самотній Путін
      Вєсті Кремля
      22:11, 8 грудня
      Вєсті. UA. Жир. Банда Ляшка. Український "Пороховоз"
      Вєсті.UA
      19:27, 8 грудня
      Куди комунальники витрачають сотні мільйонів гривень, або Навіщо розчищати пляжі під Новий рік
      ЦРУ
      09:00, 7 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Репресивна психіатрія
      Згадати все
      00:10, 8 грудня
      Телеканал новин 24 Програми Нова тема
      ЛОМАЧЕНКО – ПЕДРАСА ПРОТЕСТИ У ФРАНЦІЇ ВОЄННИЙ СТАН В УКРАЇНІ КОНФЛІКТ В АЗОВСЬКОМУ МОРІ

      Компанія "Фармак" запустила нове таблеткове виробництво

      Нова тема 137 Читать новость на русском

      Українці отримають більше "доступних" та якісних ліків.

      Компанія "Фармак" запустила нову ділянку з виробництва таблеток. Сучасні потужності дозволять виготовляти до трьох мільярдів твердих лікарських форм на рік. Вже у 2019 році "Фармак" планує освоїти на новій ділянці близько тридцяти продуктів. Значна частина з них входять до урядової програми "Доступні ліки".

      "Це реальний приклад інноваційності, поєднання прикладної науки і промислового виробництва. Це використання урядової програми про "Доступні ліки" і розширення експерименту безоплатних ліків і з частковою компенсацією. 59 препаратів безплатно, а 250 входить в категорію", – розповів віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.

      На новій ділянці "Фармак" застосовуються сучасні технології фармацевтичного виробництва. Встановлено обладнання від провідних європейських брендів, яке забезпечує увесь технологічний цикл – від прийому і обробки вихідної сировини до отримання готових таблеток. Інвестиції у проект склали 20 мільйонів євро.

      "Це останні досягнення, які є на сьогоднішній день в таблетковому виробництві. Для мене це додаткові робочі потужності і для мене це значить, що Україна не стоїть пообіч і чекає, що хтось прийде і буде давати інвестиції в цю державу. Ми даємо ці інвестиції, ми хочемо, щоб вони працювали", – сказала голова Наглядової ради ПАТ "Фармак" Філя Жебровська.

      "Важливо, що політика "Фармак" не розходиться з ділом. Все, що ми сьогодні бачимо – це кращі практики європейського ринку. Сьогодні цей міф, який існує в Україні про неякісні ліки, повинен канути в лету", – зауважив заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик.

      Завдяки збільшенню потужностей "Фармак" створив близько 100 нових робочих місць, також планує досягти стратегічної мети – до 40% збільшити експорт продукції вже до 2023 року.

      Теги: Новини України Лікування Медицина Ліки
      Джерело: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      Яку воду пити?
       1 лютого 2011 , 13:00
      Виправдане сподівання Hyundai
       21 лютого 2013 , 19:21
      Бізнес у світі людей
       9 липня 2013 , 19:15
      Прагматизм та деполітизація - головні умови діалогу з газових питань
       6 жовтня 2010 , 10:00
      Інвестори перебувають в очікуванні засідання ЄЦБ
      2 червня 2014 , 10:30
      ДТЕК зумів на третині території Луганської області повернути електроенергію
       28 липня 2014 , 10:30
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук