Компанія "Фармак" запустила нове таблеткове виробництво

Українці отримають більше "доступних" та якісних ліків.

Компанія "Фармак" запустила нову ділянку з виробництва таблеток. Сучасні потужності дозволять виготовляти до трьох мільярдів твердих лікарських форм на рік. Вже у 2019 році "Фармак" планує освоїти на новій ділянці близько тридцяти продуктів. Значна частина з них входять до урядової програми "Доступні ліки".

"Це реальний приклад інноваційності, поєднання прикладної науки і промислового виробництва. Це використання урядової програми про "Доступні ліки" і розширення експерименту безоплатних ліків і з частковою компенсацією. 59 препаратів безплатно, а 250 входить в категорію", – розповів віце-прем'єр-міністр України, міністр економічного розвитку та торгівлі Степан Кубів.



На новій ділянці "Фармак" застосовуються сучасні технології фармацевтичного виробництва. Встановлено обладнання від провідних європейських брендів, яке забезпечує увесь технологічний цикл – від прийому і обробки вихідної сировини до отримання готових таблеток. Інвестиції у проект склали 20 мільйонів євро.

"Це останні досягнення, які є на сьогоднішній день в таблетковому виробництві. Для мене це додаткові робочі потужності і для мене це значить, що Україна не стоїть пообіч і чекає, що хтось прийде і буде давати інвестиції в цю державу. Ми даємо ці інвестиції, ми хочемо, щоб вони працювали", – сказала голова Наглядової ради ПАТ "Фармак" Філя Жебровська.



"Важливо, що політика "Фармак" не розходиться з ділом. Все, що ми сьогодні бачимо – це кращі практики європейського ринку. Сьогодні цей міф, який існує в Україні про неякісні ліки, повинен канути в лету", – зауважив заступник міністра охорони здоров'я України Роман Ілик.



Завдяки збільшенню потужностей "Фармак" створив близько 100 нових робочих місць, також планує досягти стратегічної мети – до 40% збільшити експорт продукції вже до 2023 року.