Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

По состоянию на 2 января, в течение суток в Украине заболели коронавирусом 1 863 человека. Среди них 108 детей и 12 медработников.

В первый день нового года в больницы с коронавирусом не госпитализировали ни одного пациента. Впрочем, зарегистрировали 98 смертей от осложнений недуга. Зато поправились – 2 259 человек.

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Охват тестирования населения

За сутки украинские лаборатории провели 20 588 тестов на коронавирус:

методом ПЦР – 6974;

методом ИФА – 1120;

экспресс-тесты на антиген SARS-CoV-2 – 12 494.

Общая статистика! С начала пандемии COVID-19 в Украине зарегистрировали 3 674 538 случаев заболевания. По состоянию на 2 января поправилось – 3 477 188 человек.



От осложнений коронавируса, к сожалению, скончались 96 187 человек.

Статистика коронавируса в регионах: суточный показатель

Киев – 277;

Винницкая область – 76;

Волынская область – 36;

Днепропетровская область – 66;

Донецкая область – 16;

Житомирская область – 127;

Закарпатская область – 46;

Запорожская область – 48;

Ивано-Франковская область – 103;

Киевская область – 85;

Кировоградская область – 45;

Луганская область – 6;

Львовская область – 115;

Николаевская область – 48;

Одесская область – 75;

Полтавская область – 100;

Ровенская область – 54;

Сумская область – 74;

Тернопольская область – 110;

Харьковская область – 90;

Херсонская область – 1;

Хмельницкая область – 72;

Черкасская область – 40;

Черновицкая область – 42;

Черниговская область – 81.

*Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Недельная статистика смертей от COVID-19 / Инфографика 24 канала

Украинцы в возрасте 60+ уже вскоре получат бустерную дозу вакцины

Источник: Суспільне

Главный санитарный врач Игорь Кузин рассказал, что Национальная техническая группа экспертов уже рекомендовала разрешить проводить бустерные дозы для людей старше 60 лет.

В то же время, конкретных дат в Минздраве еще не называют.

Примите во внимание! Бустерную дозу вводят через 180-270 дней после второй. Если человек получит бустерную дозу, срок действия сертификата о вакцинации увеличивается на 270 дней.

В Украине бустерную дозу вакцины могут получить только медицинские работники и сотрудники домов интернатного типа.

Также подчеркнем, что центры вакцинации населения закрыты. Они возобновят свою работу 3 января. В другие дни центры будут работать по обычному расписанию.

В Минздраве оценили вероятность введения локдауна

Источник: Суспільне

На днях в СНБО предупредили, что скоро Омикрон может стать основным штаммом коронавируса в Украине. Именно поэтому в Минздраве решили оценить возможность введения локдауна.

Как пояснил главный санврач Игорь Кузин в интервью, штамм Омикрон действительно может приводить к непредсказуемым последствиям.

Мероприятия, которые будут действовать в Украине, чтобы предотвратить волну Омикрона

Источник: Суспільне

Главный санитарный врач рассказал, что Минздрав и Кабмин внедряют все необходимые карантинные меры, в частности:

с 3 декабря ограничили пересечение государственной границы из тех стран, где возник или был зарегистрирован новый штамм Омикрон;

в Украине продолжают действовать нормы, которые касаются обязательного тестирования невакцинированных как до пересечения границы, так и после;

Минздрав продолжает работать с областями для того, чтобы полноценно выполнить весь объем медицинской субвенции для дооснащения больниц кислородными станциями;

перед Новым годом были запущены дополнительные раунды инспекционных проверок, большая часть публичных празднований была упразднена или перенесена на другое время.

Новости о коронавирусе в мире 2 января

Распространение COVID-19 в мире

Источник: Университет Хопкинса

По состоянию на 2 января в мире выявили более 289 миллионов больных коронавирусом и более 5,4 миллиона смертей среди пациентов.

С начала пандемии больше всего инфицированных зарегистрировали в США – более 54 миллионов. Следующими пятерку лидеров по количеству зараженных за последние 28 дней закрывают: Великобритания, Франция, Испания, Германия и Италия.

Франция превращается в эпицентр COVID-19

Источник: France 24

Страна постепенно превращается в эпицентр распространения коронавируса. За прошедшие сутки во Франции обнаружили 219 126 новых случаев коронавируса.

Среднее количество новых случаев COVID-19 во Франции достигло исторического максимума в 157 651 и выросло за месяц почти в 5 раз.

В ОАЭ запретят невакцинированным уезжать из страны

Источник: ВВС

С 10 января невакцинированные против коронавируса граждане Объединенных Арабских Эмиратов не смогут уезжать за границу.

Кроме того, полностью привитые против коронавируса граждане смогут уехать за границу только при условии прививки бустерной дозой.

Более 90% граждан ОАЭ закончили курс вакцинации против коронавируса. Еще примерно 34% получили бустерную дозу.

С начала пандемии в этой 10-миллионной стране зафиксировали более 750 тысяч случаев коронавируса, более 2 тысяч человек умерли от осложнений COVID-19.