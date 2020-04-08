Новости о коронавирусе 8 апреля: карантин в Украине продолжат, вспышка в Першотравенске

Карантин в Украине планируют продолжить как минимум до начала мая. В Першотравенске Днепропетровской области вспышка коронавируса, могли заразиться более полутысячи участников религиозного собрания. Количество инфицированных в США превысило 400 тысяч. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 апреля.

Новости о коронавирусе в Украине 8 апреля

Статистика распространения коронавируса в Украине

В Украине подтверждено 1668 случаев COVID-19 (из них 206 – за последние сутки). 52 человека умерли от коронавируса, 35 выздоровели. Показатель летальности составляет 3,1%.

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География распространения коронавируса в Украине:

Винницкая область – 89;

Волынская область – 36 (2 летальных)

Днепропетровская область – 41;

Донецкая область – 11 (1 летальный)

Житомирская область – 21 (2 летальных)

Закарпатская область – 43 (2 летальных)

Запорожская область – 45;

Ивано-Франковская область – 198 случаев (13 летальных)

Киев – 256 (5 летальных)

Киевская область – 120 (5 летальных)

Кировоградская область – 57 (1 летальный)

Львовская область – 36 (1 летальный)

Луганская область – 3;

Одесская область – 32;

Полтавская область – 17;

Ровненская область – 44 (6 летальных)

Сумская область – 56 (2 летальных)

Тернопольская область – 168 (3 летальных)

Харьковская область – 5;

Херсонская область – 15 (1 летальный)

Хмельницкая область – 15;

Черкасская область – 80 (1 летальный)

Черновицкая область – 273 (6 летальных)

Черниговская область – 7 (1 летальный).

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Главные новости о коронавирус в Украине

Карантин в Украине, скорее всего, продлят до начала мая. Такие рекомендации правительство получило от ВОЗ. В течение апреля ослаблять карантин не собираются, об этом можно будет говорить в мае, если снизится динамика распространения болезни.

Срочники, отслужившие свои термины, будут уволены в запас вовремя, несмотря на то, что весенний призыв перенесли.

Кабмин упростил получение соцпомощи во время карантина. Все выплаты будут автоматически продлены на период карантина + 30 дней после его окончания.

Пенсионеры могут платить за коммуналку позвонив в банк или с помощью почтальона, чтобы не выходить из дома.

В Министерстве юстиции не исключают возможность освобождения узников во время вспышки коронавируса. Сейчас думают об амнистии около 900 заключенных. Но это касается только безопасных для общества людей. Как показала инспекция киевского СИЗО, там не соблюдаются санитарные нормы.

В Украине нет требований относительно кремации погибших от коронавируса. Родственники сами выбирают способ захоронения. Во время погребения все контактные лица просто должны быть в защитных костюмах.

Правительство готовит новые поправки в бюджет для борьбы с коронавирусом. По данным нардепа Алексея Гончаренко, Кабмин возвращает средства на образование, культуру и спорт, однако расходы все равно сократят. Внеочередное заседание Рады может состояться в понедельник.

Украинский самолет с помощью приземлился в Италии. На борту находился груз с 5 тысячами литров дезинфицирующих жидкостей для нужд итальянских медиков.

15 граждан Крыма бежали из обсервации на Херсонщине. Теперь они должны заплатить штрафы по 17 тысяч гривен.

Вспышка коронавируса в Днепропетровской области могла начаться из-за собрания религиозной общины "Новое поколение" в Першотравенске. Туда приезжали люди из-за рубежа. Сейчас в адрес общины поступают угрозы. Нацполиция установила всех 556 участников собрания. В городе проводят дезинфекцию улиц.

У трех священников УПЦ МП на Буковине подтвердили коронавирус. Несмотря на это церкви не собираются дезинфицировать.

Во Львове коронавирус подтвердили у работника рынка "Шувар", который является наиболее крупным в западном регионе. Теперь на COVID-19 протестуют всех работников рынка, клиентов и предпринимателей.

В Луцке ослабили некоторые ограничения. Позволили работать магазинам бытовой химии и садовым магазинам, веломагазинам и веломастерским, магазинам и мастерским оптики, мастерским по изготовлению ключей, мастерским по ремонту обуви.

Сотрудникам "Укрзализныци" на Полтавщине вместо медицинских масок выдали бумажные.

В ВСУ зафиксировано уже 5 случаев коронавируса.

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Новости о коронавирусе в мире за 8 апреля

Главное про коронавирус в мире

В мире подтверждено 1 454 974 случаев COVID-19. 83 622 человека умерли от коронавируса, 309 818 выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (403 621), Испания (146 690), Италия (135 586), Германия (109 329), Франция (109 069).

Печальный антирекорд в США – за сутки умерло 1736 человек. Несмотря на это Трамп ожидает спада эпидемии на следующей неделе. Кроме того, американский президент не исключает прекращения финансирования ВОЗ, поскольку они якобы "больше ориентированы на Китай".

Во Франции объявили массовое тестирование, поскольку карантин оказался недейственным. За его нарушение полиция уже оштрафовала полмиллиона человек. Количество инфицированных достигает почти 110 тысяч, количество смертей – более 10 тысяч.

Из китайского Уханя позволили выезжать после более 2 месяцев изоляции. Также в городе заработал общественный транспорт. Уехать из Ухань могут только те, кто имеет код "зеленый" в специальном приложении.

В Израиле действует полный карантин до 10 апреля – время первых дней празднования еврейского праздника Песах. В стране остановили общественный траспорт, закрыли города и ввели комендантский час.

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