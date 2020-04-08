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      КАРАНТИН В УКРАИНЕ 2020 КОРОНАВИРУС COVID-19

      Новости о коронавирусе 8 апреля: карантин в Украине продолжат, вспышка в Першотравенске

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      Новости о коронавирусе в Украине и мире 8 апреля / cnbc.com

      Карантин в Украине планируют продолжить как минимум до начала мая. В Першотравенске Днепропетровской области вспышка коронавируса, могли заразиться более полутысячи участников религиозного собрания. Количество инфицированных в США превысило 400 тысяч. Последние новости о коронавирусе SARS-CoV-2 в Украине и мире 8 апреля.

      Новости о коронавирусе в Украине 8 апреля

      Статистика распространения коронавируса в Украине

      • В Украине подтверждено 1668 случаев COVID-19 (из них 206 – за последние сутки). 52 человека умерли от коронавируса, 35 выздоровели. Показатель летальности составляет 3,1%.

      Смотрите также Распространение коронавируса в мире: карта онлайн

      География распространения коронавируса в Украине:

      • Винницкая область – 89;
      • Волынская область – 36 (2 летальных)
      • Днепропетровская область – 41;
      • Донецкая область – 11 (1 летальный)
      • Житомирская область – 21 (2 летальных)
      • Закарпатская область – 43 (2 летальных)
      • Запорожская область – 45;
      • Ивано-Франковская область – 198 случаев (13 летальных)
      • Киев – 256 (5 летальных)
      • Киевская область – 120 (5 летальных)
      • Кировоградская область – 57 (1 летальный)
      • Львовская область – 36 (1 летальный)
      • Луганская область – 3;
      • Одесская область – 32;
      • Полтавская область – 17;
      • Ровненская область – 44 (6 летальных)
      • Сумская область – 56 (2 летальных)
      • Тернопольская область – 168 (3 летальных)
      • Харьковская область – 5;
      • Херсонская область – 15 (1 летальный)
      • Хмельницкая область – 15;
      • Черкасская область – 80 (1 летальный)
      • Черновицкая область – 273 (6 летальных)
      • Черниговская область – 7 (1 летальный).

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      Главные новости о коронавирус в Украине

      • Карантин в Украине, скорее всего, продлят до начала мая. Такие рекомендации правительство получило от ВОЗ. В течение апреля ослаблять карантин не собираются, об этом можно будет говорить в мае, если снизится динамика распространения болезни.
      • Кабмин упростил получение соцпомощи во время карантина. Все выплаты будут автоматически продлены на период карантина + 30 дней после его окончания.
      • В Украине нет требований относительно кремации погибших от коронавируса. Родственники сами выбирают способ захоронения. Во время погребения все контактные лица просто должны быть в защитных костюмах.
      • Правительство готовит новые поправки в бюджет для борьбы с коронавирусом. По данным нардепа Алексея Гончаренко, Кабмин возвращает средства на образование, культуру и спорт, однако расходы все равно сократят. Внеочередное заседание Рады может состояться в понедельник.
      • Украинский самолет с помощью приземлился в Италии. На борту находился груз с 5 тысячами литров дезинфицирующих жидкостей для нужд итальянских медиков.
      • Вспышка коронавируса в Днепропетровской области могла начаться из-за собрания религиозной общины "Новое поколение" в Першотравенске. Туда приезжали люди из-за рубежа. Сейчас в адрес общины поступают угрозы. Нацполиция установила всех 556 участников собрания. В городе проводят дезинфекцию улиц.
      • У трех священников УПЦ МП на Буковине подтвердили коронавирус. Несмотря на это церкви не собираются дезинфицировать.
      • Во Львове коронавирус подтвердили у работника рынка "Шувар", который является наиболее крупным в западном регионе. Теперь на COVID-19 протестуют всех работников рынка, клиентов и предпринимателей.
      • В Луцке ослабили некоторые ограничения. Позволили работать магазинам бытовой химии и садовым магазинам, веломагазинам и веломастерским, магазинам и мастерским оптики, мастерским по изготовлению ключей, мастерским по ремонту обуви.
      • Сотрудникам "Укрзализныци" на Полтавщине вместо медицинских масок выдали бумажные.

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      Новости о коронавирусе в мире за 8 апреля

      Главное про коронавирус в мире

      • В мире подтверждено 1 454 974 случаев COVID-19. 83 622 человека умерли от коронавируса, 309 818 выздоровели. Топ-5 стран по количеству инфицированных: США (403 621), Испания (146 690), Италия (135 586), Германия (109 329), Франция (109 069).
      • Печальный антирекорд в США – за сутки умерло 1736 человек. Несмотря на это Трамп ожидает спада эпидемии на следующей неделе. Кроме того, американский президент не исключает прекращения финансирования ВОЗ, поскольку они якобы "больше ориентированы на Китай".
      • Во Франции объявили массовое тестирование, поскольку карантин оказался недейственным. За его нарушение полиция уже оштрафовала полмиллиона человек. Количество инфицированных достигает почти 110 тысяч, количество смертей – более 10 тысяч.
      • Из китайского Уханя позволили выезжать после более 2 месяцев изоляции. Также в городе заработал общественный транспорт. Уехать из Ухань могут только те, кто имеет код "зеленый" в специальном приложении.
      • В Израиле действует полный карантин до 10 апреля – время первых дней празднования еврейского праздника Песах. В стране остановили общественный траспорт, закрыли города и ввели комендантский час.

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      Исследования коронавируса

      • Ученые работают над тестом, который сможет предсказать тяжесть течения коронавируса у пациентов.
      Автор: Соломія Ніколайчук
      Теги: Коронавирус COVID-19 Новости Украины Коронавирус в Украине Карантин в Украине 2020 Здоровье
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