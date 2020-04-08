Новини про коронавірус 8 квітня: карантин в Україні продовжать, спалах у Першотравенську

Карантин в Україні планують продовжити як мінімум до початку травня. У Першотравенську Дніпропетровської області спалах коронавірусу, могли заразитися понад пів тисячі учасників релігійного зібрання. Кількість інфікованих у США перевищила 400 000. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 квітня.

Новини про коронавірус в Україні 7 квітня

Статистика поширення коронавірусу в Україні

В Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19 (з них 206 – за останню добу). 52 людини померли від коронавірусу, 35 одужали. Показник летальності становить 3,1%.

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Географія поширення коронавірусу в Україні:

Вінницька область – 89;

Волинська область – 36 (2 летальних);

Дніпропетровська область – 41;

Донецька область – 11 (1 летальний);

Житомирська область – 21 (2 летальних);

Закарпатська область – 43 (2 летальних);

Запорізька область – 45;

Івано-Франківська область – 198 випадків (13 летальних);

Київ – 256 (5 летальних);

Київська область – 120 (5 летальних);

Кіровоградська область – 57 (1 летальний);

Львівська область – 36 (1 летальний);

Луганська область – 3;

Одеська область – 32;

Полтавська область – 17;

Рівненська область – 44 (6 летальних);

Сумська область – 56 (2 летальних);

Тернопільська область – 168 (3 летальних);

Харківська область – 5;

Херсонська область – 15 (1 летальний);

Хмельницька область – 15;

Черкаська область – 80 (1 летальний);

Чернівецька область – 273 (6 летальних);

Чернігівська область – 7 (1 летальний).

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Головні новини про коронавірус в Україні

Карантин в Україні, швидше за все, продовжать до початку травня. Такі рекомендації уряд отримав від ВООЗ. Упродовж квітня послаблювати карантин не збираються, про це можна буде говорити у травні, якщо знизиться динаміка поширення хвороби.

Строковики, які відслужили свої терміни, будуть звільнені в запас вчасно, незважаючи на те, що весняний призов перенесли.

Кабмін спростив отримання соцдопомоги під час карантину. Всі виплати будуть автоматично продовжені на період карантину + 30 днів після його закінчення.

Пенсіонери можуть платити за комуналку через дзвінок до банку або за допомогою листоноші, щоб не виходити з дому.

У Міністерстві юстиції не виключають можливість звільнення в'язнів під час спалаху коронавірусу. Наразі розмірковують про амністію близько 900 ув’язнених. Але це стосується лише безпечних для суспільства осіб. Як показала інспекція київського СІЗО, там не дотримуються санітарних норм.

В Україні немає вимог щодо кремації загиблих від коронавірусу. Родичі самі обирають спосіб поховання. Під час поховання усі контактні особи просто повинні бути у захисних костюмах.

Уряд готує нові правки до бюджету для боротьби з коронавірусом. За даними нардепа Олексія Гончаренка, Кабмін повертає кошти на освіту, культуру і спорт, однак витрати все одно скоротять. Позачергове засідання Ради може відбутися в понеділок.

Український літак з допомогою приземлився в Італії. На борту був вантаж з 5 тисячами літрів дезінфекційних рідин для потреб італійських медиків.

15 громадян Криму втекли з обсервації на Херсонщині. Тепер вони повинні заплатити штрафи по 17 000 гривень.

Спалах коронавірусу у Дніпропетровській області міг початися через збори релігійної громади "Нове покоління" у Першотравенську. Туди приїжджали люди з-за кордону. Зараз на адресу громади надходять погрози. Нацполіція встановила усіх 556 учасників зібрання. В місті проводять дезінфекцію вулиць.

У трьох священників УПЦ МП на Буковині підтвердили коронавірус. Попри це церки не збираються дезіфікувати.

У Львові коронавірус підтвердили у працівника ринку "Шувар", який є наймасштабнішим в західному регіоні. Тепер на COVID-19 протестують усіх працівників ринку, клієнтів та підприємців.

У Луцьку послабили деякі обмеження. Дозволили працювати магазинам побутової хімії і садовим магазинам, веломагазинам і веломайстерням, магазинам та майстерням оптики, майстерням з виготовлення ключів, майстерням з ремонту взуття.

Співробітникам Укрзалізниці на Полтавщині замість медичних масок видали паперові.

У ЗСУ зафіксовано вже 5 випадків коронавірусу.

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Новини про коронавірус у світі за 7 квітня

Головне про коронавірус у світі

У світі підтверджено 1 454 974 випадків COVID-19. 83 622 людини померли від коронавірусу, 309 818 одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (403 621), Іспанія (146 690), Італія (135 586), Німеччина (109 329), Франція (109 069).

Сумний антирекорд у США – за добу померло 1736 людей. Попри це Трамп очікує спаду епідемії вже наступного тижня. Крім того, американський президент не виключає припинення фінансування ВООЗ, оскільки вони начебто "більше орієнтовані на Китай".

У Франції оголосили масове тестування, оскільки карантин виявився недієвим. За його порушення поліція вже оштрафувала пів мільйона людей. Кількість інфікованих сягає майже 110 000, кількість смертей – понад 10 000.

З китайського Уханю дозволили виїжджати після понад 2 місяців ізоляції. Також у місті запрацював громадський транспорт. Виїхати з Уханю можуть лише ті, хто має код "зелений" у спеціальному додатку.

В Ізраїлі діє повний карантин до 10 квітня – на час перших днів святкування єврейського свята Песах. У країні заборонили громадський траспорт, закрили міста і ввели комендантську годину.

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