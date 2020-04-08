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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19

      Новини про коронавірус 8 квітня: карантин в Україні продовжать, спалах у Першотравенську

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      Новини про коронавірус в Україні та світі 8 квітня / cnbc.com

      Карантин в Україні планують продовжити як мінімум до початку травня. У Першотравенську Дніпропетровської області спалах коронавірусу, могли заразитися понад пів тисячі учасників релігійного зібрання. Кількість інфікованих у США перевищила 400 000. Останні новини про коронавірус SARS-CoV-2 в Україні та світі 7 квітня.

      Новини про коронавірус в Україні 7 квітня

      Статистика поширення коронавірусу в Україні

      • В Україні підтверджено 1668 випадків COVID-19 (з них 206 – за останню добу). 52 людини померли від коронавірусу, 35 одужали. Показник летальності становить 3,1%.

      Дивіться також Поширення коронавірусу у світі: карта онлайн

      Географія поширення коронавірусу в Україні:

      • Вінницька область – 89;
      • Волинська область – 36 (2 летальних);
      • Дніпропетровська область – 41;
      • Донецька область – 11 (1 летальний);
      • Житомирська область – 21 (2 летальних);
      • Закарпатська область – 43 (2 летальних);
      • Запорізька область – 45;
      • Івано-Франківська область – 198 випадків (13 летальних);
      • Київ – 256 (5 летальних);
      • Київська область – 120 (5 летальних);
      • Кіровоградська область – 57 (1 летальний);
      • Львівська область – 36 (1 летальний);
      • Луганська область – 3;
      • Одеська область – 32;
      • Полтавська область – 17;
      • Рівненська область – 44 (6 летальних);
      • Сумська область – 56 (2 летальних);
      • Тернопільська область – 168 (3 летальних);
      • Харківська область – 5;
      • Херсонська область – 15 (1 летальний);
      • Хмельницька область – 15;
      • Черкаська область – 80 (1 летальний);
      • Чернівецька область – 273 (6 летальних);
      • Чернігівська область – 7 (1 летальний).

      Важливо Як стати на облік безробітних онлайн: інструкція

      Головні новини про коронавірус в Україні

      • Карантин в Україні, швидше за все, продовжать до початку травня. Такі рекомендації уряд отримав від ВООЗ. Упродовж квітня послаблювати карантин не збираються, про це можна буде говорити у травні, якщо знизиться динаміка поширення хвороби.
      • Кабмін спростив отримання соцдопомоги під час карантину. Всі виплати будуть автоматично продовжені на період карантину + 30 днів після його закінчення.
      • В Україні немає вимог щодо кремації загиблих від коронавірусу. Родичі самі обирають спосіб поховання. Під час поховання усі контактні особи просто повинні бути у захисних костюмах.
      • Уряд готує нові правки до бюджету для боротьби з коронавірусом. За даними нардепа Олексія Гончаренка, Кабмін повертає кошти на освіту, культуру і спорт, однак витрати все одно скоротять. Позачергове засідання Ради може відбутися в понеділок.
      • Спалах коронавірусу у Дніпропетровській області міг початися через збори релігійної громади "Нове покоління" у Першотравенську. Туди приїжджали люди з-за кордону. Зараз на адресу громади надходять погрози. Нацполіція встановила усіх 556 учасників зібрання. В місті проводять дезінфекцію вулиць.
      • У трьох священників УПЦ МП на Буковині підтвердили коронавірус. Попри це церки не збираються дезіфікувати.
      • У Львові коронавірус підтвердили у працівника ринку "Шувар", який є наймасштабнішим в західному регіоні. Тепер на COVID-19 протестують усіх працівників ринку, клієнтів та підприємців.
      •  У Луцьку послабили деякі обмеження. Дозволили працювати магазинам побутової хімії і садовим магазинам, веломагазинам і веломайстерням, магазинам та майстерням оптики, майстерням з виготовлення ключів, майстерням з ремонту взуття.
      • Співробітникам Укрзалізниці на Полтавщині замість медичних масок видали паперові

      До теми Як і де можна займатися спортом під час карантину

      Новини про  коронавірус у світі  за 7 квітня

      Головне про коронавірус у світі

      • У світі підтверджено 1 454 974 випадків COVID-19. 83 622 людини померли від коронавірусу, 309 818 одужали. Топ-5 країн за кількістю інфікованих: США (403 621), Іспанія (146 690), Італія (135 586), Німеччина (109 329), Франція (109 069).
      • Сумний антирекорд у США – за добу померло 1736 людей. Попри це Трамп очікує спаду епідемії вже наступного тижня. Крім того, американський президент не виключає припинення фінансування ВООЗ, оскільки вони начебто "більше орієнтовані на Китай".
      • У Франції оголосили масове тестування, оскільки карантин виявився недієвим. За його порушення поліція вже оштрафувала пів мільйона людей. Кількість інфікованих сягає майже 110 000, кількість смертей – понад 10 000.
      • В Ізраїлі діє повний карантин до 10 квітня – на час перших днів святкування єврейського свята Песах. У країні заборонили громадський траспорт, закрили міста і ввели комендантську годину.

      До теми Чи можна заразитися коронавірусом через відкрите вікно вдома: поради Супрун

      Теги: Новини України
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