Кремль играет на разных полях: как Украине сберечь территориальную целостность?

В очередной раз можно убедиться, что если ты сотрудничаешь с РФ, будешь наказан. Даже если у тебя одна из самых сильных армий в НАТО.

США заявило, что если Турция продолжит намерения о покупке российских комплексов С-400, то в ответ будут наложены санкции и истребители F-35 не будут поставляться.

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Каждые пол года санкции против РФ усиливаются, резервный фонд России исчерпан. Но карлик не сдается, наращивает ОПК и стягивает силы к западным границам.

Угроза, исходящая из РФ, не может быть глобальной, только на локальном уровне, но Кремль играет на разных полях и в этом его сила. Данный фактор мир еще не понял и только из-за этого Путин держится.

Нам нужно готовиться ко второй кампании, даже если ее не будет, готовиться нужно! Наращивать силы ЗСУ, переходить на стандарты НАТО и готовится как можно скорее вступить. Только так мы сможем сберечь территориальную целостность.