Мужчины вышли в таком непристойном виде из подземки. Один из них был полностью голый, а другой – только в боксерках.

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Жертвой атаки стал велосипедист

Они напали на велосипедиста, который остановился на светофоре. Один из неадекватов просто ударил мужчину ногой и сбил на землю.

Правоохранители быстро задержали злоумышленников

Когда велосипедист упал, обнаженные злоумышленники скрылись. Полицейским быстро удалось их задержать. Оказалось, что велосипедист стал не единственной жертвой нападавших, пострадали еще несколько прохожих.

Подозреваемые в возрасте 32 и 26 лет были найдены и арестованы. Обоих мужчин доставили в больницу, чтобы выяснить, все ли у них в порядке с психикой. Уже после этого их взяли под стражу,

– сказали в правоохранительных органах.

Сам велосипедист говорит, что даже не понял, что его ударили ногой. Он подумал, что это был толчок. Уже впоследствии пострадавший перешел дорогу, чтобы поговорить с парнем, которому тоже досталось.

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Обратите внимание! Еще одно необычное преступление произошло ранее в Лондоне. Мужчина обкалывал продукты неизвестным веществом в нескольких супермаркетах. Злоумышленника задержали, а вот магазинам пришлось выбросить часть товаров.