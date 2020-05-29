Техно Lifestyle Здоровье Спорт Дом Агро Дизайн Инвестиции Недвижимость Вкусно Покер Auto Красота Семья Учеба Likar Афиша
more
СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19
Прямая трансляция на
Последние выпуски
СТРЕЛЬБА В БРОВАРАХ ИЗНАСИЛОВАНИЕ В КАГАРЛИКЕ КОРОНАВИРУС COVID-19

Криминальные разборки со стрельбой в Броварах: что известно о раненых

- Читати новину українською
Стрельба в Броварах: появилась информация о раненых
Стрельба в Броварах: появилась информация о раненых / Фейсбук Антона Геращенко

Утром 29 мая в Броварах Киевской области состоялись криминальные разборки между группировками, которые крышуют перевозки маршрутными такси. В результате стрельбы, устроенной злоумышленниками, ранения получили по меньшей мере три человека.

Стрельба в Броварах: данные о раненых

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщает, что все были ранены из травматического оружия. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

Подробнее В Броварах произошла массовая перестрелка: есть задержанные – фото, видео

Он добавляет, что правоохранителям уже удалось задержать 10 человек. Взамен ТСН пишет, что задержали почти 20 человек, в то время как участников стрельбы было более 30 человек. Другие СМИ сообщают о 100 людях. У них изъяли не только травматическое огнестрельное оружие,но и охотничье.

По информации журналистов, раненых уже госпитализировали.

  • Одного пострадавшего доставили в Броварскую больницу после 7:30 утра. Ему пулей ранило легкое, а также сломано ребро. Мужчину срочно прооперировали.
  • Другого участника инцидента доставили в больницу после 8 утра. Ему пулей раздавило кости правой голени. Сейчас он находится в травматологическом отделении.

Что могло стать причиной стрельбы

По словам Геращенко, криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами. Поделили так маршруты чиновники, отвечающие за это направление в Киевской области.

Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к стрельбе людей.

К теме Эхо коррупции, – Аваков о стрельбе в Броварах

Коротко о стрельбе Броварах

  • Она произошла утром 29 мая.
  • Участие в стрельбе принимали люди, имеющие отношение к пассажирским перевозкам.
  • Как сообщают СМИ, недавно появилась информация, что рядом с остановками маршрутных такси в Броварах находятся неизвестные лица. Собственно, конфликт произошел между этими лицами и местными перевозчиками.
  • В полиции говорят, что участие в стрельбе принимали "гости" из других регионов Украины.
  • Правоохранители открыли уголовное производство по факту хулиганства.

 

Автор: Андрей Шляхтин
Теги: Новости Украины Министерство внутренних дел Постраждалі Антон Геращенко Полиция Криминальные новости Стрельба Стрельба в Броварах
Комментарии
powered by lun.ua
Предложения партнеров
Комментарии
Главные новости
Последние Новости
Больше новостей
Публикации
"Зеленый" свет для преступников в погонах
28 мая , 21:30 "Зеленый" свет для преступников в погонах
Уляна Супрун
Смерть или женитьба: как наказывают насильников в разных странах
28 мая , 20:48 Смерть или женитьба: как наказывают насильников в разных странах
Ярослав Голобородько
Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
28 мая , 08:45 Рынок картофеля: пока украинская гниет, покупаем импортную и техническую
Анатолій Яворський