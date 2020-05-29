Криминальные разборки со стрельбой в Броварах: что известно о раненых

Утром 29 мая в Броварах Киевской области состоялись криминальные разборки между группировками, которые крышуют перевозки маршрутными такси. В результате стрельбы, устроенной злоумышленниками, ранения получили по меньшей мере три человека.

Стрельба в Броварах: данные о раненых

Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко сообщает, что все были ранены из травматического оружия. Соответствующее сообщение появилось на его фейсбук-странице.

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Он добавляет, что правоохранителям уже удалось задержать 10 человек. Взамен ТСН пишет, что задержали почти 20 человек, в то время как участников стрельбы было более 30 человек. Другие СМИ сообщают о 100 людях. У них изъяли не только травматическое огнестрельное оружие,но и охотничье.

По информации журналистов, раненых уже госпитализировали.

Одного пострадавшего доставили в Броварскую больницу после 7:30 утра. Ему пулей ранило легкое, а также сломано ребро. Мужчину срочно прооперировали.

Другого участника инцидента доставили в больницу после 8 утра. Ему пулей раздавило кости правой голени. Сейчас он находится в травматологическом отделении.

Что могло стать причиной стрельбы

По словам Геращенко, криминальные разборки стали результатом непрозрачного распределения маршрутов между предпринимательскими структурами. Поделили так маршруты чиновники, отвечающие за это направление в Киевской области.

Продолжаются оперативные мероприятия по установлению и задержанию всех причастных к стрельбе людей.

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