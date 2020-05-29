Кримінальні розбірки зі стріляниною у Броварах: що відомо про поранених

Уранці 29 травня у Броварах на Київщині відбулися кримінальні розбірки між угрупуваннями, що кришують перевезення маршрутними таксі. У результаті стрілянини, яку влаштували зловмисники, поранень зазнали щонайменше троє осіб.

Стрілянина у Броварах: дані про поранених

Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко повідомляє, що усіх поранили з травматичної зброї. Відповідний допис з’явився на його фейсбук-сторінці.

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Він додає, що правоохоронцям уже вдалося затримати 10 осіб. Натомість ТСН пише, що затримали майже 20 осіб, в той час як учасників стрілянини було понад 30 людей. Інші ЗМІ повідомляють про 100 осіб. У них вилучили не лише травматичну вогнепальну зброю, а і мисливську.

За інформацією журналістів, поранених вже госпіталізували.

Одного потерпілого доправили до Броварської лікарні після 7:30 ранку. Йому куля поранила легеню, а також зламала ребро. Чоловіка терміново прооперували.

Іншого учасника інциденту доправили до лікарні після 8-ї ранку. Кому куля потрощила кістки правої гомілки. Зараз він перебуває у травматологічному відділенні.

Що могло стати причиною стрілянини

За словами Геращенка, кримінальні розбірки стали результатом непрозорого розподілу маршрутів між підприємницькими структурами. Поділили так маршрути чиновники, що відповідають за цей напрям в Київській області.

Тривають оперативні заходи зі встановлення та затримання всіх причетних до стрілянини осіб.

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