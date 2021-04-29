Кровная месть за дядю: в Николаеве задержали 17-летнего убийцу – фото
Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Николаеве. Им оказался 17-летний парень. Мотивом убийства предварительно считают кровную месть за убийство дяди несовершеннолетнего.
Источник:МВД Украины
Что известно о подозреваемом
Подозреваемого задержали в среду, 28 апреля. Судья районного суда удовлетворил ходатайства следователя и избрал меру пресечения 29 апреля.
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Парень останется под стражей на 2 месяца. Ранее задержанного обвиняли в причинении тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве. За это он находился под домашним арестом.
Участие в задержании принимали бойцы КОРД / Скриншот из видео МВД
Соответствующие органы проверяют окружение подозреваемого, которое связано с криминальным миром. Среди них следователи ищут людей, у которых парень якобы приобрел пистолет.
Парня задержали в микрорайоне Варваровка / Скриншот из видео МВД
Территорию дома обыскали с собакой / Скриншот из видео МВД
Детали убийства в Николаеве
Тело мертвого 38-летнего мужчины нашли 15 апреля 2021 года. Инцидент произошел во дворе многоэтажек на улице Декабристов, в Николаеве. Мужчина скончался от нескольких огнестрельных ранений на месте. Известно, что ему стреляли в спину из пистолета.
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