Правоохранительные органы задержали подозреваемого в убийстве мужчины в Николаеве. Им оказался 17-летний парень. Мотивом убийства предварительно считают кровную месть за убийство дяди несовершеннолетнего.

Что известно о подозреваемом

Подозреваемого задержали в среду, 28 апреля. Судья районного суда удовлетворил ходатайства следователя и избрал меру пресечения 29 апреля.

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Парень останется под стражей на 2 месяца. Ранее задержанного обвиняли в причинении тяжких телесных повреждений прохожему в Николаеве. За это он находился под домашним арестом.

Участие в задержании принимали бойцы КОРД / Скриншот из видео МВД

Соответствующие органы проверяют окружение подозреваемого, которое связано с криминальным миром. Среди них следователи ищут людей, у которых парень якобы приобрел пистолет.

Парня задержали в микрорайоне Варваровка / Скриншот из видео МВД

Территорию дома обыскали с собакой / Скриншот из видео МВД

Детали убийства в Николаеве

Тело мертвого 38-летнего мужчины нашли 15 апреля 2021 года. Инцидент произошел во дворе многоэтажек на улице Декабристов, в Николаеве. Мужчина скончался от нескольких огнестрельных ранений на месте. Известно, что ему стреляли в спину из пистолета.