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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

Курс валют на 2 июля:доллар и евро подорожали

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Курс валют НБУ на 2 июля
Курс валют НБУ на 2 июля / exchangerates.org.uk

На понедельник, 2 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюты прибавили в цене.

Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 июня, доллар США прибавил в цене на 2 копейки.

Поэтому в понедельник, 2 июля, за один "зеленый" придется отдать 26 гривен 32 копейки.

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Евро также возросло в цене, однако значительно существеннее, чем доллар – плюс 14 копеек, если сравнивать с курсом на прошлый банковский день.

Следовательно, европейская валюта 2 июля будет стоить 30 гривен 58 копеек.

Теги: Новости Украины Валюта НБУ Гривна Курсы валют евро Доллар Доллар-Гривна
Источник: 24 канал
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