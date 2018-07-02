Курс валют на 2 июля:доллар и евро подорожали
На понедельник, 2 июля, Национальный банк Украины установил официальный курс гривны относительно американского доллара и евро. И европейская, и американская валюты прибавили в цене.
Согласно информации на официальном сайте НБУ, по сравнению с предыдущим банковским днем, 27 июня, доллар США прибавил в цене на 2 копейки.
Поэтому в понедельник, 2 июля, за один "зеленый" придется отдать 26 гривен 32 копейки.
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Евро также возросло в цене, однако значительно существеннее, чем доллар – плюс 14 копеек, если сравнивать с курсом на прошлый банковский день.
Следовательно, европейская валюта 2 июля будет стоить 30 гривен 58 копеек.
Источник: 24 канал
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