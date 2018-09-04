Ликвидация Захарченко: в сети сообщили о странных событиях, что происходили на границе

Перед ликвидацией главаря боевиков Александра Захарченко на границе Украины и России происходили подозрительные события. В частности, здесь можно было увидеть два Камаза вооруженных людей со стороны РФ, однако они на украинскую территорию не заезжали, правда уже после смерти Захарченко со стороны Донецка на российскую территорию проехали несколько машин представительского класса.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Facebook.

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По его словам, вот эту "интересную информацию" ему прислали патриоты, которые живут на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области и делают это уже не впервые.

"Так вот, что они пишут. 31 августа в 9:30 на оккупированной территории в районе, который граничит с территорией РФ, прошел слух о временном закрытии границы. Примерно в 11:00 на пограничный пост в районе Успенки со стороны РФ заехали два Камаза вооруженных людей. Границу не пересекали. Все были в военной форме и с собой у всех бойцов было оружие. Пишут, что похожи на "спецуру", поскольку оружие у них было "не Калаши, а что-то снайперское" и у большей части были глушители. Они находились на пункте пересечения границы целый день. Пищу им доставляли отдельно от пограничников РФ", – отметил он.

Кроме того, жители оккупированных территорий рассказали, что около полуночи к пропускному пункту грунтовыми дорогами подъехали пять автомобилей представительского класса.

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"Три автомобиля без осмотра сразу проехали на территорию РФ. Как они пишут: "ночью проехать КПП нельзя, положат еще до него, поскольку там до тех пор оборудовано – можно только днем", а эти три автомобили пропустили вообще без досмотра. Еще пишут, что "две другие машины потом стояли в общей очереди и пересекли границу в направлении РФ уже утром". Когда эти автомобили заезжали на территорию Украины, они не знают. Какой дорогой, тоже неизвестно. После проезда этих автомобилей, спецура позже покинула пропускной пункт. На границе остались только пограничники РФ", – добавляет Мисягин.

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.



Кроме того, почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов. Также ФСБ России отправила на Донбасс своих сотрудников, чтобы те якобы помогли в расследовании преступления. В частности, российские силовики уже указали на вероятный украинский след в преступлении.