23:43
4 сент 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
22°C
31°C 14°C
  • среда
    27°C 18°C
  • четверг
    27°C 17°C
  • пятница
    27°C 17°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. День перевернутого календаря. Беда России
Вєсті Кремля
21:48, сегодня
Вести.UA. Открытый рот Ляшко. Испорченный сентябрьский праздник
Вєсті.UA
20:13, сегодня
Бизнес застройщиков: как в Украине наживаются на школах и садиках
ЦРУ
09:00, 31 августа
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 августа
Вспомнить Все. Туризм по-советски
Згадати все
22:51, 31 августа
Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
ХИМВЫБРОС В АРМЯНСКЕ ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ УБИЙСТВО ЗАХАРЧЕНКО ОЛЕГ СЕНЦОВ

Ликвидация Захарченко: в сети сообщили о странных событиях, что происходили на границе

31 Читати новину українською
На границе Украины и России вблизи оккупированных территорий Донбасса местные жители заметили странное
На границе Украины и России вблизи оккупированных территорий Донбасса местные жители заметили странное / Соцсети

Перед ликвидацией главаря боевиков Александра Захарченко на границе Украины и России происходили подозрительные события. В частности, здесь можно было увидеть два Камаза вооруженных людей со стороны РФ, однако они на украинскую территорию не заезжали, правда уже после смерти Захарченко со стороны Донецка на российскую территорию проехали несколько машин представительского класса.

Об этом сообщил волонтер Юрий Мисягин на своей странице в Facebook.

Читайте также: Почему убрали Захарченко и кто был в этом больше всего заинтересован

По его словам, вот эту "интересную информацию" ему прислали патриоты, которые живут на временно неподконтрольной Украине территории Донецкой области и делают это уже не впервые.

"Так вот, что они пишут. 31 августа в 9:30 на оккупированной территории в районе, который граничит с территорией РФ, прошел слух о временном закрытии границы. Примерно в 11:00 на пограничный пост в районе Успенки со стороны РФ заехали два Камаза вооруженных людей. Границу не пересекали. Все были в военной форме и с собой у всех бойцов было оружие. Пишут, что похожи на "спецуру", поскольку оружие у них было "не Калаши, а что-то снайперское" и у большей части были глушители. Они находились на пункте пересечения границы целый день. Пищу им доставляли отдельно от пограничников РФ", – отметил он.

Кроме того, жители оккупированных территорий рассказали, что около полуночи к пропускному пункту грунтовыми дорогами подъехали пять автомобилей представительского класса.

Читайте также: Россия возводит заграждения в поселке на Луганщине: чем это грозит украинцам

"Три автомобиля без осмотра сразу проехали на территорию РФ. Как они пишут: "ночью проехать КПП нельзя, положат еще до него, поскольку там до тех пор оборудовано – можно только днем", а эти три автомобили пропустили вообще без досмотра. Еще пишут, что "две другие машины потом стояли в общей очереди и пересекли границу в направлении РФ уже утром". Когда эти автомобили заезжали на территорию Украины, они не знают. Какой дорогой, тоже неизвестно. После проезда этих автомобилей, спецура позже покинула пропускной пункт. На границе остались только пограничники РФ", – добавляет Мисягин.

Напомним, вечером 31 августа стало известно, что в результате взрыва в центре оккупированного Донецка был убит один из главарей пророссийских боевиков Александр Захарченко. Впоследствии в силовых структурах оккупационной администрации Донецка поспешно заявили о задержании "украинских диверсантов", которых подозревают в организации взрыва.

Кроме того, почти сразу после взрыва появилась реакция МИД России на резонансное убийство главаря донецких оккупантов. Также ФСБ России отправила на Донбасс своих сотрудников, чтобы те якобы помогли в расследовании преступления. В частности, российские силовики уже указали на вероятный украинский след в преступлении.

Теги: Новости России Украина – Россия Убийство Захарченко Новости Донецка Война на Донбассе Новости Украины
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Главные новости 4 сентября: старт работы ВРУ,экологическая катастрофа в Крыму, письма от Сенцова
сегодня, 22:42 Главные новости 4 сентября: старт работы ВРУ,экологическая катастрофа в Крыму, письма от Сенцова
Хто на кого ставить перед виборами
сегодня, 22:01 Хто на кого ставить перед виборами
Микола Давидюк
BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
сегодня, 17:00 BMW 6 GT: эффектная внешность и премиальный комфорт
Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas и "Димна Суміш"
сегодня, 20:01 Когда охранники бьют фанов, я начинаю бить охранников, – фронтмен The Gitas и "Димна Суміш"
Катерина Петренко
Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
сегодня, 19:00 Почему Россия думает, что Украина желает стать частью "русского мира"
Павло Казарін
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
 19 июля , 14:06
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
 4 июня , 14:02
ГНС: Руководство Rozetka.ua согласилось возместить причиненные государству убытки
 20 апреля 2012 , 18:22 3
В военной части под Бахчисараем российские военные открыли автоматный огонь
 10 марта 2014 , 15:55
"Французы от нас шарахались, как от прокаженных". Как "Динамо" принимало "Спартак" после взрыва Чернобыля
 26 апреля , 16:00
Звезда "Наполи" отметился одним из самых унизительных празднований голов в истории
 4 марта 2017 , 18:05
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук