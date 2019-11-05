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      Літературна провокація: скандальні книжки 2019 року

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      Гарячі та скандальні книги 2019
      Гарячі та скандальні книги 2019 / Unsplash

      Не так легко привернути увагу читача, адже наразі ринок перенасичений книжками різних жанрів. Ці твори часто сумнівної якості, але своєю кількістю забивають дійсно щось цінне.

      Та навіть не бажання звернути на себе увагу змушує авторів видавати доволі провокативну літературу. Якщо прислухатись, можна почути чіткий меседж – суспільство перебуває у стагнації. Такі книжки створюють передусім для того, щоб розворушити трясовину байдужості та закликати людство до дій.

      Це можливо: SMM, marketing та IT: як увійти в сучасну професію, прочитавши одну книжку

      Цей рік видався доволі плідним на подібну літературу, а це означає, що час серйозно замислитися.

      Джон Перкінс "Нові зізнання економічного вбивці"

      нові зізнання економічного вбивці

      У цій книжці розповідається про методи світового уряду централізувати економічну владу та прибрати від неї руки суспільства. Джон Перкінс детально описує потужні економічні організації, які за цим стоять, та їхні методи. Автор зробив безцінну послугу людству, бо зараз як ніколи необхідно розкривати очі та спонукати до дії. І ще – автор висловлює власні стратегії, які здатні припинити здобуття соціальної, економічної та політичної влади обмеженим колом осіб. Підроблені документи, фальсифікація виборів, корупція, вбивства та секс – такі інструменти економічних убивць.

      Ігор Скрипник "Поза сценою українських революцій"

      книга

      Історія твориться зараз. Ця книжка саме про це. Ігор Скрипник – український журналіст, публіцист, він розповідає про власні переживання стосовно побудови незалежної України ХХ–ХХІ століть. Його есеї переповнені метафізичними роздумами про свободу, розповідями про власний політичний арешт, російсько-українську війну.

      Сергій Головачов "Love Tour"

      Історія про те, як незвичайне агентство "Love Tour" відправило групу популярних українських письменників у подорож до закарпатського заповідника кохання. Метою поїздки було примирення головних героїв та зміна їхнього ставлення одне до одного. Але це довгий шлях, який їм доведеться проходити разом. У книжці ви зустрінете Жадана, Карпу, Кокотюху та інших. Захопливі пригоди і постійні сутички між героями роблять книжку достатньо цікавою.

      Ніколас Дімітров "Дилер реальности"

      дилер реальності

      Секс, хіть, наркотики, кіберреалізм. Так, усе це йде в одному рядку, бо Ніколас Дімітров торкнувся злободенної теми. Що буде з соціумом, коли технології ще більше інтегруються в наші життя? Яку соціальну поведінку одержать люди та наскільки сильно зміняться їхні цінності? Роман доволі відвертий, зухвалий, провокаційний.

      Також чималого ажіотажу викликало й оформлення книжки. Частину ілюстрацій створила художниця Марія Зволінська, якій усього 15 років.

      Автор: Тимур Курганов

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      Теги: Новости Украины Новости культуры Книги Публикации
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