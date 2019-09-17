12:16
17 сент 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Проклятие Собчак. Ребрендинг российской авиации
      Вєсті Кремля
      21:54, 16 сентября
      Вести.UA Почему Офис Президента не переезжает. "Зверюшки" в "Слуге народа"
      Вєсті.UA
      19:52, 16 сентября
      Разрушение исторических зданий в Киеве: кто к этому причастен
      ЦРУ
      09:00, 13 сентября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Злой Одессит
      ПОДЖОГ ДОМА ГОНТАРЕВОЙ БЮДЖЕТ 2020 ВЕРХОВНАЯ РАДА
      Злой Одессит

      Лукашенко уклоняется от влияния России

      554
      Александр Лукашенко
      Александр Лукашенко / Фото из открытых источников

      Россия заждалась "объединения" с Беларусью и подгоняет ее с "интеграцией".

      Похоже, в Кремле не удовлетворены той видимостью интеграции, которую Минск навязывает Москве, и намерены значительно ускорить процесс поглощения Беларуси. Как-никак, а реализовать этот проект Белокаменной жизненно важно до 2024 года, дабы провести первые в истории выборы президента "объединенного государства" и продлить пребывание Путина на своем посту еще как минимум на декаду.

      Актуально: Атака на нефтяные объекты в Саудовской Аравии: кто в выигрыше после диверсии

      Так, стало известно, что РФ подгоняет РБ с созданием единого Налогового и Гражданского кодексов, унифицированного учета собственности и внешнеторгового режима. И все это планируется уже реализовать к 1 января 2021 года. К этому времени в Кремле так же задумано ввести режим объединенной таможенной политики, объединить энергетический, нефтяной и электроэнергетический сектора, а так же госзакупки.

      Отмечу, что все это происходит на фоне весьма неоднозначных заявлений президента РБ Александра Лукашенко с предъявлением претензий к Москве в виде компенсации за ущерб от катастрофы на ЧАЭС, расширении Нормандского формата, отказа от российских кредитов в пользу китайских и многих других моментов.

      А потому, создается впечатление, что в интеграции Беларуси и РФ заинтересована исключительно Россию. Хотя, почему создается? Так оно и есть на самом деле. И положение у Лукашенко, похоже, и вправду безвыходное. Хотя, за историю своего авторитарного правления, он и не в таких ситуациях умудрялся лавировать и проявляемая внешнеполитическая активность президента РБ говорит о том, что превращать Беларусь в очередной субъект Российской Федерации он не планирует.

      Наблюдаем!

      Читайте также: Кремлевская пластинка заиграла сначала, или Кто точит зубы на Закарпатье

      blog_ava
      Зеленского в ближайший месяц ждут испытания, – эксперт
      сегодня
      1760
      Автор: Злой Одессит
      Теги: Новости политики Новости России Александр Лукашенко Публикации Новости Беларуси
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Лукашенко уклоняется от влияния России
      сегодня , 12:00 Лукашенко уклоняется от влияния России
      Злой Одессит 552
      Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа
      сегодня , 10:01 Форум издателей 2019: самые интересные книжные новинки из-за рубежа
      Ірина Юрковська 55
      Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      сегодня , 10:00 Від рукопису до обкладинки: як створюються книжки?
      Під обкладинкою 98
      Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
      сегодня , 09:05 Дом Гонтаревой сгорел дотла: что известно о другой недвижимость ексглавы Нацбанка
      5276
      Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      сегодня , 08:40 Чего ждут в Луганске от Нормандских переговоров
      Ольга Черненко 923
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук