По его мнению, кардиохирургия – "самое экстремальное" из всех подразделений. "И сразу виден результат работы", – объясняет выбор профессии Бешлей. Он немало стажировался за рубежом, однако "основным местом работы и учебы" называет Львовскую областную клиническую больницу. В июне именно в этом медучреждении под его руководством впервые самостоятельно пересадили сердце 44-летнему мужчине.

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Ко Всемирному дню донорства крови и трансплантации органов читайте эксклюзивное интервью 24 канала с Дмитрием Бешлеем о сложности операций по пересадке органов, подборе потенциальных доноров, отношении церкви к трансплантации и искусственном интеллекте.

Быть врачом на войне

Поздравляем вас с праздником – с Днем защитников и защитниц Украины! (Разговор состоялся 14 октября – 24 канал)

Взаимно.

В 2014 году вас мобилизовали в зону АТО, а затем перевели в 66-й мобильный полевой госпиталь. Расскажите, с какими трудностями вы столкнулись во время работы на фронте?

Туда (на войну – 24 канал) должны ехать натренированные хирурги, ведь работа в военном госпитале связана с массивными ранениями и поражениями различных органов и тканей. Это непредсказуемая и очень агрессивная травматическая хирургия, которая требует быстрых решений.

Сравнить работу на фронте можно только с ургентной (неотложной медицинской помощью – 24 канал) хирургией. Врачи, которые оперируют людей после падения с высоты или сложного ДТП, хорошо справляются с политравмами.

Во время работы в АТО вы без всякой диагностики вовремя поставили диагноз "расслоение восходящей аорты" одному из бойцов ВСУ. Этот случай в Харьковском кардиохирургическом центре называют чудом, ведь только благодаря вам мужчину удалось спасти...

Этот диагноз удалось установить в военном госпитале с помощью нескольких врачей. Это типичная клиническая картина. Мы находились в Красноармейске (сейчас Покровск – 24 канал). Диагноз подтвердили в Димитрове (сейчас Мирноград – 24 канал), поскольку там есть компьютерная томография. Того пациента затем вертолетом доставили в Харьков, где успешно и прооперировали.

Приходилось ли вам лечить агрессора?

Приходилось. Скажу так: есть производственная целесообразность. Если мы спасем человеку жизнь, и он потом предоставит ценную информацию нашим военным, то это нужно делать. Собственно, исходя из таких причин мы и работали.

Как трансплантируют сердце в Украине



"Я – католик. Католическая церковь разрешает трансплантацию и активно ее поддерживает" / Фото из личного архива Дмитрия Бешлея

Перейдем к теме пересадки органов и тканей. В 2018-м в комментарии "Львовскому порталу" вы сказали: "Трансплантация сердца – это проблема сознания врачей и людей, которые иногда не понимают, что это хороший шаг". Почему до сих пор не удалось решить эту проблему?

Трансплантационные программы в Украине – это игра без правил. Сегодня в стране 42 медучреждения имеют лицензию на трансплантации. Для зрелого общества не нужно столько заведений с таким количеством лицензий. В Украине хватит и пяти центров.

Также людям необходимо объяснять, что потенциальный донор органов больше никогда не будет жить. Деятельность органов удастся поддерживать искусственно лишь определенное время. В то же время они могут продлить кому-то жизнь.

В бета-версии приложения "Дия" при генерации водительских прав уже есть примечание – "Хотите ли вы быть донором?" И это прекрасно.

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Вы говорите, что сейчас в Украине у слишком многих медучреждений есть лицензии для проведения трансплантаций. То есть государство нерационально тратит деньги?

Абсолютно. И важно отслеживать результаты трансплантаций. В Украине их сейчас отслеживают?

Обратите внимание! 27 декабря 2018 года правительство утвердило порядок предоставления согласия на донорство. Уже с 2019 года каждый совершеннолетний украинец может письменно подтвердить свое желание или нежелание стать донором или назначить уполномоченное лицо, которое сможет принять это решение за него после его смерти.

При каких условиях человек становится потенциальным донором сердца? Как больница получает разрешение на трансплантацию?

Донором может стать только лицо с соответствующим здоровым сердцем, с поражением головного мозга. После получения приказа о смерти головного мозга капеллан и трансплант-координатор разговаривают с родителями пациента, чтобы получить разрешение на трансплантацию.

Трансплант-координатор вносит информацию о доноре в Единую государственную информсистему трансплантации органов и тканей (далее – Единая система – 24 канал), только когда он получил согласие от родственников. Если реципиент совместим с донором, то идет подготовка к изъятию органов и последующей трансплантации.

Если же реципиент после операции умирает, то обычно делается вскрытие пересаженного органа и гистологическое исследование.

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Насчет трансплантации понятно. А как человеческие органы попадают в анатомический музей?

Если сотрудников музея заинтересовал какой-то случай, то врачи патологоанатомического бюро должны получить согласие у родственников умершего на изъятие определенного органа с целью обучения. Такое крайне редко происходит.

Пересадка органов взрослому и ребенку

"Механическая помощь выходит дешевле для страны, чем трансплантация. И ради нее никто не должен умереть" / Фото из личного архива Дмитрия Бешлея

В июне этого года во Львовской областной клинической больнице вы вместе с бригадой кардиохирургов впервые самостоятельно пересадили сердце 44-летнему мужчине. Однако реципиент все равно умер. Почему так произошло?

Реципиент имел сопутствующее заболевание – легочную гипертензию (патологическое повышение давления в легочной артерии – 24 канал). Этот пациент был шахтером и болел силикозом (заболевание, которое вызывает шахтная пыль – 24 канал).

В течение этого состояния развиваются необратимые изменения в сосудах. Они не могут пропустить достаточное количество крови в легкие. Пересадку сердца ему сделали по методике, которая существенно уменьшает риски отторжения органа. Но, к сожалению, пациент все равно умер.

Важные даты 3 декабря 1967 года в госпитале Гроот-Шур в Кейптауне (ЮАР) профессор Кристиан Барнард впервые пересадил сердце человека 53-летнему пациенту Луису Вашканскому. После операции тот прожил еще 18 дней.

в госпитале Гроот-Шур в Кейптауне (ЮАР) профессор Кристиан Барнард впервые пересадил сердце человека 53-летнему пациенту Луису Вашканскому. После операции тот прожил еще 18 дней. 28 января 2003 года запорожский хирург Александр Никоненко впервые в Украине успешно пересадил донорское сердце 45-летнему Владимиру Масалову, у которого была хроническая болезнь сердца.

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В сентябре во Львовской больнице скорой медицинской помощи впервые в Украине пересадили сердце ребенку – 13-летнему парню. Чем отличается процесс пересадки сердца взрослому и ребенку?

Нужно учитывать несколько сложных антропометрических моментов. Ребенок должен быть достаточно большим, чтобы получить взрослое сердце. Или донор должен быть достаточно маленьким, чтобы по массе сердце подошло и поместилось в грудную клетку.

Ребенку нельзя пересадить 60-летнее сердце, ведь оно имеет свой ресурс. Идеально, когда ребенку трансплантируют молодое сердце. То есть, к сожалению, потенциальный донор должен умереть в молодом возрасте, чтобы "подарить" свой орган ребенку.

Во время операции кардиохирург должен хорошо наложить сосудистые анастомозы, поскольку ребенок еще будет расти. Важно, чтобы не было сужение тех сосудистых анастомозов, так как сосуды будут расти, а сшитые нитками места – нет.

Во Львове ребенку пересадили сердце и легкие взрослого: видео

Влияние опыта на работу кардиохирурга

Несмотря на усилия врачей иногда человек умирает на операционном столе. За годы работы у вас изменилось отношение к смерти пациентов?

Каждый раз смерти переживаю еще труднее. С ними приходится жить дальше. Они становятся частью тебя. Время от времени вспоминаю умерших пациентов. За них молюсь в церкви.

А как церковь относится к трансплантациям?

Я – католик. Католическая церковь разрешает трансплантацию и активно ее поддерживает. Есть даже церковные календари в поддержку трансплантаций.

Какой профессиональный путь кардиохирург должно пройти, чтобы потом пересаживать сердца?

Сначала нужно ассистировать на заборах органов. Важно понять, как забрать сердце и не повредить его. Затем необходимо постоять минимум на пяти трансплантациях, чтобы потом качественно и быстро проводить операцию.



Кардиохирург Дмитрий Бешлей / Фото из личного архива медика

С возрастом становится проще оперировать?

Со временем руки становятся более уверенными, однако ответственности – больше. Нужно каждый раз доказывать, что ты хороший кардиохирург. Сердце не должно остановиться.

Может ли после трансплантации сердца человек вернуться к привычной жизни?

Если все проходит идеально, то да. Все зависит от того, в какой стадии сердечной недостаточности реципиент был до операции, в каком состоянии были его другие органы. Первые пять лет после операции человек должен полноценно жить, работать.

Сколько стоят операции по трансплантации? Их полностью оплачивает государство?

Официально власть декларирует, что эти операции являются бесплатными. Врачи очень стараются, чтобы так и было. Насколько мне известно, в нашем случае родственники ничего не платили за расходные материалы. Думаю, что в других больницах за это тоже не платят. Средства на расходные материалы частично больницы получают благодаря программам неотложной сердечной хирургии.

Неутешительная статистика и технологический прогресс



Человек может полноценно жить после трансплантации сердца около десяти лет / Фото из личного архива Дмитрия Бешлея

Согласно данным Госстата, в январе – сентябре 2020-го большинство украинцев умерли в результате болезней системы кровообращения. Посоветуйте, как гражданам не пополнить печальную статистику и уберечься от сердечно-сосудистых заболеваний?

Очень важно проходить плановые терапевтические осмотры у семейных врачей раз в полгода. 50-летним женщинам и 55-летним мужчинам стоит начинать принимать препараты для разжижения крови. Это крайне важно.

Вредными факторами являются курение, лишний вес и неконтролируемая артериальная гипертензия (заболевание, при котором кровь излишне давит на стенки артерий изнутри – 24 канал).

А как вакцинация от коронавируса влияет на работу сердца? Многие отказываются прививаться, ведь опасаются возникновения тромбов...

Я вакцинировался препаратами Covishield и AstraZeneca. И когда в Украине введут третью (бустерную – 24 канал) дозу, то тоже буду прививаться.

Однозначно нужно вакцинироваться. Польза от вакцинации против коронавируса превышает возможные риски. Осложнения от прививок зафиксировали у менее чем 1% людей. Это чрезвычайно малое количество по сравнению с теми, кого вакцина спасает.

В июле этого года впервые в мире искусственное сердце под брендом Aeson французской компании Carmat продали и имплантировали пациенту из Италии. Когда в Украине начнут проводить такие операции?

Это единственный случай, когда человеку имплантировали total artificial heart (полностью искусственное сердце – 24 канал). В 2022-м в областной клинической больнице мы планируем запустить специальную программу долговременной помощи сердцу при терминальной стадии сердечной недостаточности. Она предусматривает имплантацию Left Ventricular Assist Device (с англ. левожелудочковая механическая помощь – 24 канал).

Человек может полноценно жить после трансплантации сердца около десяти лет, однако у него начинается иммуносупрессия (ослабление иммунитета – 24 канал) и увеличивается риск возникновения онкологических заболеваний.

Еще через десять лет людям нужна повторная трансплантация. Механическая помощь выходит дешевле для страны, чем трансплантация. И ради нее никто не должен умереть.