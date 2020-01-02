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      Мама и двое маленьких детей погибли из-за пожара в Запорожье: фото и подробности

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      В пожаре в Токмаке погибли дети / Иллюстративное фото

      Трагедия произошла вечером 2 января в городе Токмак, что в Запорожской области. Загорелась квартира в многоэтажном доме. Спасатели вытащили женщину и 2 детей из горящей квартиры и передали медикам, однако спасти семью не смогли.

      О том, что в пожаре погибли дети информирует пресс-служба ГСЧС Украины в фейсбуке. Там пишут: мать в тяжелом состоянии госпитализировали в реанимационное отделение. Однако ряд местных СМИ информируют о смерти женщины.

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      Это подтверждает и полиция.

      После тушения пожара в больницу доставлена хозяйка квартиры 1992 года рождения и два ее сына, 2015 и 2018 годов рождения. В медицинском учреждении все трое умерли,
      – говорится в сообщении правоохранителей.


      Пожар в Запорожской области: погибла мама с детьми/ Фото пресс-служба Нацполиции

      Пока следствие устанавливает, почему возник пожар. В доме работают эксперты, криминалисты и пожарные.

      Внимание! Только в течение 1 января, в Украине в пожарах погибли 15 человек. Еще 7 украинцев в тот же день получили травмы различной степени тяжести.

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      Автор: Ирина Выхрущ
      Теги: Новости Украины Пожар Жертвы Новости Запорожья Дети и несовершеннолетние
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