Масштабная стрельба произошла в центре для наркозависимых в Мексике: есть жертвы
В Мексике напали на центр реабилитации наркозависимых. Погибли по меньшей мере 24 человека. Это уже второе похожее нападение за месяц.
Неизвестный расстрелял 24 человека, еще 7 получили ранения, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили на местной радиостанции Fórmula.
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Мужчина с оружием ворвался внутрь центра в городе Ирапуато, что в Мексике, и открыл огонь. По предварительной версии, расстрел совершил один из наркокартелей, действующих в Мексике. Однако нападавшего не удалось задержать – его объявили в розыск.
Также не известны и причины нападения, их не обнародовали. Кроме того, правоохранители отметили, что этот реабилитационный центр официально не зарегистрирован.
Такие разборки между мексиканскими наркобаронами не редкость. И центры по реабилитации наркозависимых часто становятся объектом противостояния картелей.
Смотрите город Ирапуато на карте: