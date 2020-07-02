В Мексике напали на центр реабилитации наркозависимых. Погибли по меньшей мере 24 человека. Это уже второе похожее нападение за месяц.

Неизвестный расстрелял 24 человека, еще 7 получили ранения, 3 из них находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщили на местной радиостанции Fórmula.

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Мужчина с оружием ворвался внутрь центра в городе Ирапуато, что в Мексике, и открыл огонь. По предварительной версии, расстрел совершил один из наркокартелей, действующих в Мексике. Однако нападавшего не удалось задержать – его объявили в розыск.

Также не известны и причины нападения, их не обнародовали. Кроме того, правоохранители отметили, что этот реабилитационный центр официально не зарегистрирован.

Справка. Штат Гуанахуато, где совершили преступление – главный очаг криминального насилия в стране из-за стычки между местной бандой Санта-Роса-де-Лима и могущественным картелем нового поколения Халиско. За первые 5 месяцев 2020 года там зарегистрировали 1405 убийств.

Такие разборки между мексиканскими наркобаронами не редкость. И центры по реабилитации наркозависимых часто становятся объектом противостояния картелей.

Смотрите город Ирапуато на карте: