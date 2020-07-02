У Мексиці напали на центр реабілітації наркозалежних. Загинули щонайменше 24 людини. Це вже другий схожий напад за місяць.

Невідомий розстріляв 24 людини, ще 7 дістали поранення – 3 з них перебувають у тяжкому стані. Про це повідомили на місцевій радіостанції Fórmula.

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Чоловік зі зброєю вдерся всередину центру в місті Ірапуато, що в Мексиці, і відкрив вогонь. За попередньою версією, розстріл вчинив один із наркокартелів, які діють у Мексиці. Однак нападника не вдалося затримати – його оголосили в розшук.

Також не відомі й причини нападу, їх не оприлюднили. Крім того, правоохоронці зазначили, що цей реабілітаційний центр офіційно не зареєстрований.

Довідка. Штат Гуанахуато, де скоїли злочин – головний осередок кримінального насильства в країні через сутички між місцевою бандою Санта-Роса-де-Ліма й могутнім картелем нового покоління Халіско. За перші 5 місяців 2020 року там зареєстрували 1405 вбивств.

Такі розбірки між мексиканськими наркобаронами не рідкість. І центри з реабілітації наркозалежних часто стають об’єктом протистояння картелів.