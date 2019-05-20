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      Новости мира

      В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
      04:09
      сегодня
      0
      154
      В Бразилии 11 человек погибли в результате стрельбы в баре
      Одиннадцать человек погибли после нападения вооруженной банды в баре в бразильском городе Белем в штате Пара.
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      19 мая , воскресенье
      Другие теги: Война, исследования, Министерство транспорта Украины, Социологическое исследование, Верховный суд Украины, Антимайдан, Финансовые рынки, Реформы, Публикации, Обзор прессы

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