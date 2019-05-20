Аномальная как на весну погода – низкая температура и снег – понемногу заставляет забыть о скором наступлении лета. По крайней мере, в Австрии. После ряда снегопадов в мае там снова решили открыть горнолыжный курорт Хоккар. Там выпало от 70 сантиметров до 1,3 метра снега.

Для того, чтобы завоевать седьмой подряд титул одному из самых титулованных клубов мира – немецкой "Баварии" – необходимо одержать победу в матче против "Айнтрахта". Букмекеры верят, что мюнхенцы снова будут держать кубок победителей.

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