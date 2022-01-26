Переговоры о закупке 300 тысяч курсов Молнупиравира Минздрав начал еще в прошлом году. На днях глава ведомства Виктор Ляшко рассказал, что препарат должен поступить в Украину в ближайшие 10 дней.

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Что известно о препарате Молнупиравир

Молнупиравир Блокирует фермент, необходимый вирусу для воспроизведения генетического кода. Это должно предотвратить размножение вируса и снизить риск тяжелого течения болезни.

Кому подходит это лекарство

В мире Молнупиравир назначают пациентам, имеющим хоть один фактор риска: избыточный вес, возраст старше 60 лет, сахарный диабет или болезни сердца. Препарат помогает уберечь больных от перехода с легкой степени тяжести COVID-19 к средней и тяжелой.

Отметим, что Минздрав планирует использовать 4 препарата для лечения COVID-больных:

Вышеупомянутый Молнупиравир для снижения рисков болезни,

Паксловид – противовирусный препарат от компании Pfizer,

Тоциллизумаб – против воспаления, которое провоцирует COVID-19 у тяжелых пациентов.

и Ремдесивир.

Правда, последний имеет сомнительную эффективность против COVID-19. Да, ВОЗ не рекомендует Ремдесивир для лечения коронавируса – результаты не показали значительного влияния этого средства на выздоровление пациентов.