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"Мне надоело": Российский журналист Буртин объявил голодовку в поддержку Сенцова

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Журналист из России Буртин начал голодовку в поддержку Сенцова
Журналист из России Буртин начал голодовку в поддержку Сенцова / Фото из Facebook

Журналист издания "Российский репортер" Шура Буртин начал голодовку в поддержку незаконно осужденного в РФ украинского режиссера Олега Сенцова, который объявил бессрочную голодовку в колонии.

Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.

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"Мне надоело репостить фразу "Олег Сенцов, очередной день голодовки". Репостнешь, намажешь бутер и чувствуешь себя насекомым. Кажется, что мы просто хором ведем обратный отсчет – девять-восемь-семь – до смерти человека. А парень он, кажется, сильный – возьмет и правда умрет. Что я тогда почувствую? Говорят: а больше мы ничего не можем, акцию в поддержку в Москве не согласовали, даже одиночные пикеты нельзя проводить из-за чемпионата. Кольченко недавно сидел в карцере, до этого лежал в тюремной больнице с дистрофией – и присоединился. А что мне мешает?" – заявил Буртин.

По мнению журналиста, "по крайней мере чувство голода перебивает чувство стыда". Кроме того, Буртин призвал присоединиться всех, кто может.

Возможно, если достаточное количество людей "извне" публично присоединится к голодовке, это как-то прорвет изоляцию. Может, если среди нас будут известные люди, это станет лишним инфоприводом и немного на что-то повлияет,
– написал он.

Также журналист отметил, что ему "абсолютно все равно, чей Крым, ведь речь идет просто о человеке, которого посадили на двадцать лет за выдуманное преступление".

Напомним, ранее незаконно осужденный по делу так называемых "крымских террористов" Александр Кольченко объявил голодовку в поддержку еще одного пленника Кремля – украинского режиссера Олега Сенцова.

Теги: Новости России Новости политики Олег Сенцов заложники журналисты Украинцы в плену РФ голодовка
Источник: 24 Канал
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