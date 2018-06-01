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"Мені набридло": Російський журналіст Буртін оголосив про голодування на підтримку Сенцова

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Журналіст з Росії Буртін почав голодування на підтримку Сенцова
Журналіст з Росії Буртін почав голодування на підтримку Сенцова / Фото з Facebook

Журналіст видання "Російський репортер" Шура Буртін розпочав голодування на підтримку незаконно засудженого у РФ українського режисера Олега Сенцова, який оголосив безстрокове голодування у колонії.

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook.

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"Мені набридло репостити фразу "Олег Сенцов, черговий день голодування". Репостнеш, намажеш бутер і відчуваєш себе комахою. Здається, що ми просто хором ведемо зворотний відлік – дев'ять-вісім-сім – до смерті людини. А хлопець він, здається, сильний - візьме та й правда помре. Що я тоді відчую? Кажуть: а більше ми нічого не можемо, акцію в підтримку у Москві не погодили, навіть одиночні пікети не можна проводити через чемпіонат. Кольченко недавно сидів у карцері, до цього лежав у тюремній лікарні з дистрофією – і приєднався. А що мені заважає?" – заявив Буртін.

На думку журналіста, "принаймні почуття голоду перебиває почуття сорому". Окрім того, Буртін закликав приєднатися до голодування усіх, хто може.

Можливо, якщо достатня кількість людей "ззовні" публічно приєднається до голодування, це якось прорве ізоляцію. Може, якщо серед нас будуть відомі люди, це стане зайвим інфоприводом і трохи на щось вплине,
– написав він.

Також, журналіст зауважив, що йому "абсолютно все одно, чий Крим, адже мова йде просто про людину, яку посадили на двадцять років за вигаданий злочин".

Нагадаємо, раніше незаконно засуджений за справою так званих "кримських терористів" Олександр Кольченко оголосив голодування на підтримку ще одного бранця Кремля – українського режисера Олега Сенцова.

Теги: Новини політики Українці в полоні РФ Олег Сенцов Новини Росії голодування журналісти заручники
Джерело: 24 Канал
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