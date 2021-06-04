Инцидент произошел именно в той квартире, которую Максакова недавно вернула себе через суд. Предварительно общая сумма ущерба составила примерно 500 тысяч долларов.

Важно Убийство Вороненкова: Максакова неожиданно разрушила версию следствия

Максакова заявила, что замки в элитной квартире были заменены, поэтому ей пришлось вызывать оперативные службы. Она сразу же заявила о пропаже денег и ценного имущества из сейфа. В частности, злоумышленники украли несколько картин.

По данным российских журналистов, говорится о квартире на Краснопресненской набережной.

Как выглядит квартира после ограбления: смотрите видео

Кто такая Мария Максакова

  • Ранее Максакова была солисткой Мариинского театра. В Украине она преподает академический вокал в Национальной академии руководящих кадров культуры и искусств, а также выступает с концертами, сотрудничает с Харьковским театром оперы и балета имени Лысенко.
  • Она вместе с мужем переехала в Украину в 2016 году. Ее мужа – экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова – в марте 2017 года застрелили в центре Киева, когда он направлялся на встречу с еще одним российским экс-депутатом Ильей Пономаревым.
  • В феврале 2021 года Максакова приехала в Киев из России к своему ребенку.

Что известно об убийстве Вороненкова? 

23 марта 2017 года бывшего депутата Госдумы РФ Дениса Вороненкова убили возле гостиницы "Премьер Палас" в Киеве. Убийцей оказался уроженец Севастополя Павел Паршов. Как сказал экс-генпрокурор Юрий Луценко, его могли убить из-за того, что у политика были ценные показания для украинцев, а в перспективе и для международных судов, в частности об участии России в войне на Донбассе.