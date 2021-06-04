Інцидент трапився саме в тій квартирі, яку Максакова нещодавно повернула собі через суд. Попередньо загальна сума збитку склала приблизно 500 тисяч доларів.

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Максакова заявила, що замки в елітній квартирі були змінені, тож їй довелося викликати оперативні служби. Вона одразу ж заявила про зникнення грошей та коштовного майна із сейфа. Зокрема, зловмисники вкрали кілька картин.

За даними російських журналістів, мовиться про квартиру на Краснопресненській набережній.

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