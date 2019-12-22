13:00
22 дек 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Экономика Здоровье спорт футбол дизайн auto Учеба Likar покер
      more
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: 700 миллионов долларов для Сирии. Ставка Путина на Кадырова
      Вєсті Кремля
      19:31, 21 декабря
      Вести.UA. Жир: Украинский Джон Сноу. Что потерял Янукович, то нашел Дубинский
      Вєсті.UA
      19:02, 21 декабря
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Говори українською!
      ГАЗОВЫЙ КОНТРАКТ ИГОРНЫЙ БИЗНЕС СТРЕЛЬБА НА ЛУБЯНКЕ В МОСКВЕ

      Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу

      177
      Говоріть правильно! / 24 канал

      Невдалі повтори і зайві слова – прояви недостатньої мовної культури. Для українців – це дуже поширена проблема.

      "Які плани вашого відомства в грудні місяці?" – запитує журналіст міністра на пресконференції. "Ми маємо забезпечити безпеку наших громадян", – відповідає чиновник. "Він уже давав таку обіцянку кілька місяців тому назад", – коментує слова урядовця народний депутат…

      Рекомендуємо: Як називати жителів різних міст України: від Горішніх Плавнів до Кривого Рогу

      У кожній з цих фраз (подібні ми чуємо повсякчас) є помилки, які, на жаль, уже стали типовими і звичними в нашому мовному просторі. Які саме? Зараз розберемося.

      Не повторюйте!

      Тавтологія (грец. – те саме слово, повторення) – використання поряд спільнокореневих слів. Наприклад: зробити роботу (виконати роботу), прорахунки враховано (недоліки враховано) або внести внесок (зробити внесок).

      Виправити таку помилку можна, замінивши одне з повторюваних слів синонімом. Хоча не кожне повторення спільнокореневих слів можна вважати помилкою. Так, є чимало словосполучень, у яких тавтологія неминуча, бо спроби уникнути повторення будуть невдалими. Наприклад: розмовна мова, загадати загадку, зупинитися на зупинці, словник іншомовних слів, закрити кришкою, бригадир першої бригади тощо.

      Крім того, тавтологічні словосполучення типові для розмовної мови, публіцистичних, художніх творів та фольклору: думу думати, зиму зимувати, сміятися гірким сміхом, жити своїм життям, з вогню та в полум'я, з давніх-давен, від діда-прадіда, тьма-тьмуща, рано-раненько…

      Пам'ятаєте потужні рядки в "Заповіті" Тараса Шевченка:

      Було видно, було чути,
      Як реве ревучий…

      Не треба зайвого!

      Близьке до плеоназму поняття тавтології, яку іноді називають "хибним плеоназмом".

      Плеоназм (грец. – надмірність, надлишок) – багатослів'я, перебільшення, надлишкові засоби, що використовуються для передачі лексичного чи граматичного змісту висловлювання.

      На практиці – це написані поряд у тексті однозначні слова і вирази. Наприклад, до іменника додано прикметник-уточнення, який за змістом майже збігаються з іменником, а тому зайвий (пам'ятний сувенір – сувенір і є "подарунок на пам'ять"). Плеоназм також може виникати в результаті поєднання українського слова з іншомовним (прейскурант цін – "preis" з німецької "ціна").

      До вашої уваги – деякі поширені приклади плеоназму і їхні правильні варіанти.

      Плеоназм: неправильно – правильно

      адреса місця проживання – адреса, місце проживання
      бурхливі овації – овації
      грудень місяць – грудень
      вільна вакансія – вакансія
      внутрішній інтер'єр – інтер'єр
      вперше познайомитися – познайомитися
      головний лейтмотив – лейтмотив
      долоні рук – долоні
      багаточисельні відвідувачі – численні відвідувачі
      завзятий ентузіазм – ентузіазм
      інша альтернатива – альтернатива
      кілька років тому назад – кілька років тому
      кипить гаряча робота – кипить робота
      майстерний віртуоз – віртуоз
      маршрут руху – маршрут
      міміка обличчя – міміка
      місцеві аборигени – аборигени
      моя власна думка – моя думка / власна думка
      моя автобіографія – моя біографія / автобіографія
      народний фольклор – фольклор, народна творчість
      об'єднатися воєдино – об'єднатися
      основний лейтмотив – лейтмотив
      особлива специфіка – специфіка
      пам'ятний сувенір – сувенір
      передовий авангард – авангард
      перший дебют – дебют
      повний аншлаг – аншлаг
      повний кворум – кворум
      прейскурант цін – прейскурант
      привітати з досягнутим успіхом – привітати з успіхом
      прихована таємниця – таємниця
      проливна злива – злива
      промислова індустрія – промисловість / індустрія
      розумний вундеркінд – вундеркінд
      сміливий ризик – ризик
      старий ветеран – ветеран
      сто гривень грошей – сто гривень
      унікальний у своєму роді – унікальний

      Говоріть і пишіть українською правильно!

      Зверніть увагу! Лайфхак дуже ОК: як сказати суто українською

      День святой Анны: искренние поздравления в прозе и стихах
      сегодня
      1762
      Автор: Говори українською!
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Украинский язык Мнения о языке
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 13:00 Скандал із Мариною Порошенко: чому колишня перша леді образилася на владу
      Дмитро Гнап
      сегодня , 12:00 Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу
      Говори українською! 177
      сегодня , 09:03 Главные новости 21 декабря: детали нового газового контракта и закрытие игорных заведений
      Ірина Вихрущ 620
      21 декабря , 23:00 Отмена депутатской неприкосновенности: что на самом деле приняли парламентарии
      Анна Калюжна 596
      21 декабря , 19:00 Що криється за стосунками Білецького і Авакова
      Антон Голобородько 933
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук