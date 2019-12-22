Мовні помилки: не аплодуйте бурхливо за зроблену роботу

Невдалі повтори і зайві слова – прояви недостатньої мовної культури. Для українців – це дуже поширена проблема.

"Які плани вашого відомства в грудні місяці?" – запитує журналіст міністра на пресконференції. "Ми маємо забезпечити безпеку наших громадян", – відповідає чиновник. "Він уже давав таку обіцянку кілька місяців тому назад", – коментує слова урядовця народний депутат…

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У кожній з цих фраз (подібні ми чуємо повсякчас) є помилки, які, на жаль, уже стали типовими і звичними в нашому мовному просторі. Які саме? Зараз розберемося.

Не повторюйте!

Тавтологія (грец. – те саме слово, повторення) – використання поряд спільнокореневих слів. Наприклад: зробити роботу (виконати роботу), прорахунки враховано (недоліки враховано) або внести внесок (зробити внесок).

Виправити таку помилку можна, замінивши одне з повторюваних слів синонімом. Хоча не кожне повторення спільнокореневих слів можна вважати помилкою. Так, є чимало словосполучень, у яких тавтологія неминуча, бо спроби уникнути повторення будуть невдалими. Наприклад: розмовна мова, загадати загадку, зупинитися на зупинці, словник іншомовних слів, закрити кришкою, бригадир першої бригади тощо.

Крім того, тавтологічні словосполучення типові для розмовної мови, публіцистичних, художніх творів та фольклору: думу думати, зиму зимувати, сміятися гірким сміхом, жити своїм життям, з вогню та в полум'я, з давніх-давен, від діда-прадіда, тьма-тьмуща, рано-раненько…

Пам'ятаєте потужні рядки в "Заповіті" Тараса Шевченка:

Було видно, було чути,

Як реве ревучий…

Не треба зайвого!

Близьке до плеоназму поняття тавтології, яку іноді називають "хибним плеоназмом".

Плеоназм (грец. – надмірність, надлишок) – багатослів'я, перебільшення, надлишкові засоби, що використовуються для передачі лексичного чи граматичного змісту висловлювання.

На практиці – це написані поряд у тексті однозначні слова і вирази. Наприклад, до іменника додано прикметник-уточнення, який за змістом майже збігаються з іменником, а тому зайвий (пам'ятний сувенір – сувенір і є "подарунок на пам'ять"). Плеоназм також може виникати в результаті поєднання українського слова з іншомовним (прейскурант цін – "preis" з німецької "ціна").

До вашої уваги – деякі поширені приклади плеоназму і їхні правильні варіанти.

Плеоназм: неправильно – правильно

адреса місця проживання – адреса, місце проживання

бурхливі овації – овації

грудень місяць – грудень

вільна вакансія – вакансія

внутрішній інтер'єр – інтер'єр

вперше познайомитися – познайомитися

головний лейтмотив – лейтмотив

долоні рук – долоні

багаточисельні відвідувачі – численні відвідувачі

завзятий ентузіазм – ентузіазм

інша альтернатива – альтернатива

кілька років тому назад – кілька років тому

кипить гаряча робота – кипить робота

майстерний віртуоз – віртуоз

маршрут руху – маршрут

міміка обличчя – міміка

місцеві аборигени – аборигени

моя власна думка – моя думка / власна думка

моя автобіографія – моя біографія / автобіографія

народний фольклор – фольклор, народна творчість

об'єднатися воєдино – об'єднатися

основний лейтмотив – лейтмотив

особлива специфіка – специфіка

пам'ятний сувенір – сувенір

передовий авангард – авангард

перший дебют – дебют

повний аншлаг – аншлаг

повний кворум – кворум

прейскурант цін – прейскурант

привітати з досягнутим успіхом – привітати з успіхом

прихована таємниця – таємниця

проливна злива – злива

промислова індустрія – промисловість / індустрія

розумний вундеркінд – вундеркінд

сміливий ризик – ризик

старий ветеран – ветеран

сто гривень грошей – сто гривень

унікальний у своєму роді – унікальний

Говоріть і пишіть українською правильно!

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