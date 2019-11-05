Можливість зробити кар'єру, або 11 причин служити в Закарпатському Легіоні

Для когось військова служба – це ризикована професійна робота, для когось, це справжні друзі, яких не завжди зустрінеш у цивільному житті, для когось, це перший крок перед "кар'єрними" висотами.

1. Служба в Збройних силах України – це патріотично та гідно, а головне – по-справжньому круто. Служба в 128 ОГШБр – тим паче. Легендарна бригада, у складі лише справжні герої, надпотужний колектив із "нових" та "старих". П'ятеро військовослужбовців бригади отримали вищу нагороду – звання Героя України! Стати Солдатом з великої літери можна (і потрібно) саме у Закарпатському Легіоні.

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2. Бригада – бойова, а значить бійці отримують "бойові" в ООС. Перша лінія – 17 000 гривень, друга та третя – 6 500 гривень.

3. Премія за участь в інтенсивній підготовці перед направленням бригади в зону проведення ООС із розрахунку 100 грн на добу. Але, щоб отримати такий "бонус", військовослужбовець повинен не мати стягнень.

4. Так, гроші не головне, але гроші – необхідне. Наразі, грошове забезпечення в бригаді стартує з 11 500 (без вислуги, у званні "солдат" на посаді стрільця). Відповідно для фахівців ця сума буде більшою. Офіцери отримують від 15 000 (такі суми через те, що бригада прирівняна до десантно-штурмових військ (це важливо).

5. І наостанок, стосовно грошей. Врахуйте: матеріальна допомога, підйомна допомога, виплата за перший контракт, "оздоровчі", піднайомні. Набігає непогана сума.

6. 30 днів щорічної відпустки та додаткові 5 днів за кожні 5 років служби (+15 днів після повернення з району ООС).

7. Щоби відпочити під час відпустки – нікуди їхати не треба. ППД бригади розташовується на Срібному Закарпатті (Мукачево, Ужгород, Виноградів), що є справжнім курортом. Навколо гори, замки, термальні та мінеральні джерела (з посвідченням УБД – безкоштовно) та можливість зганяти на вікенд у Європу, яка поруч.

8. "Соціалка". На відміну від "сірих", або нелегальних найманих працівників, у вас гарантована виплата грошового забезпечення (та інших доплат), пільговий вихід на пенсію, безоплатне якісне медичне обслуговування, можливість отримати вищу освіту (заочно), санаторно-курортне лікування (і для вашої сім'ї теж) та перспектива отримати житло коштом держави.

9. Щодо освіти. Тут не лише "заочка". Є реальні шанси потрапити на курси/тренінги/навчання з іноземними інструкторами в Україні, а крім того, поїхати за програмами підготовки за кордон (так, і в США теж).

10. Де жити? Зараз у типових казармах на одно- чи двоярусних армійських ліжках, або в гуртожитку (для офіцерів). А в грудні в новому містечку, яке будується за всіма новітніми стандартами. Окремі кімнати-кубрики, сучасний гуртожиток і спортмайданчик.

11. Піти на військову службу за контрактом до нашої бригади, це не влаштуватися кудись в офіс на роботу, це стати частиною великої команди. Це не сезонні заробітки, а можливість зробити кар'єру. Краще там, де нас нема, але за фактом краще там, де ти є. Й 128 окрема гірсько-штурмова бригада дає можливість КОЖНОМУ реалізувати себе. Головне: бажання, старанність та ініціативність. А далі все буде!

Насправді, причин може бути набагато більше. Для когось, це ризикована професійна робота, для когось, це справжні друзі, яких не завжди зустрінеш у цивільному житті, для когось, це перший крок перед "кар'єрними" висотами. Причин може бути багато і вони можуть бути різні, головне, щоби це було від серця.

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