Война с вирусом
Врач-инфекционист, волонтер в 2015-2019 годах и депутат Черновицкого областного совета Ольга Кобевко говорит, что страны Запада подходят к вопросу пандемии более цивилизованно и там высокий процент вакцинации. По ее словам, в Украине сначала надо очистить информацию, которая исходит от известных людей, потому что многие из тех, кто пользуется авторитетом заявляют об антивакцинальных действиях.
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Это вообще должно считаться в нашей стране как, наверное, государственная измена. Ведь вопрос вакцинации – это вопрос государственной безопасности. И когда чиновник или профессор заявляют о том, что вакцинироваться не надо тем, кто переболел или вообще нужно сначала определять призрачные антитела, то такие вещи должны быть наказаны.
По ее словам, несмотря на то, что в Украине будут бороться с фейками из соседних стран, по большей части из российских сайтов, то "у нас есть наши люди, которые являются ярыми антивакцинаторами и на их мнение обращают внимание люди в Украине".
Войну с вирусом можно считать подобной к военному положению и такие вещи должны пресекаться очень жестоко. Но, к сожалению, мы очень лояльно к этому относимся и позволяем говорить такие вещи с высоких трибун и в средствах массовой информации людям, которые имеют авторитет,
– добавила Кобевко.
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По мнению врача-инфекциониста, Украине "наверное, нет уже к чему готовиться, потому что мы действительно фиксируем сверхвысокий показатель летальности". В частности, говорит женщина, в Черновицкой области еще не было таких показателей как сейчас.
Эта летальность по сравнению с другими волнами выросла в два-три раза. Во время прошлых волн мы фиксировали максимум девять человек, которые умирали от COVID-19 в сутки. И то это было очень редко, обычно – это 5-6 человек. На сегодня мы фиксируем от 18 до 23 смертей в сутки. Это очень сложные и высокие показатели летальности. Кстати, много молодежи. Поэтому, мы уже в проблемной ситуации,
– говорит врач.
Председатель Всеукраинского респираторного клуба, пульмонолог и кандидат медицинских наук Евгений Симонец отмечает, что низкая степень вакцинации связана с отсутствием доверия, потому что люди "слышат и видят". Он говорит, что все началось еще с начала карантина, когда всех граждан Украины ограничили в передвижении. Однако, потом люди увидели, что "некоторым можно, например, ходить в "Велюр", а некоторым нет, условно говоря".
Затем начали активную пропаганду в отношении вакцинации. Но мы все прекрасно знаем, что есть антивакцинаторская кампания, а государство по отношению к ней не привело доказательств. Украинцы – специфические. Они должны двести раз услышать. Есть такое выражение: "Пока жареный петух не клюнет – украинец не перекрестится". Примерно так и здесь, пока не объяснят, двести раз не объяснишь – не поймут.
По его словам, уровень семейных врачей в украинской медицине, в большинстве своем – не достаточно высок. И они не всегда могут полноценно и достаточно объяснить пациентам. Иногда, говорит пульмонолог, у них даже времени нет на то, чтобы "разжевывать", почему нужно вакцинироваться, какая именно должна быть вакцина, какая разница между AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac.
Кроме того, мы видим, что все говорят: "Вы же обязательно вакцинируйтесь", а, например, те же народные депутаты не прививаются. Только сейчас, когда давным-давно прививочная кампания началась, им говорят, что они должны обязательно вакцинироваться,
– добавил Симонец.
"Это не политическое дело – борьба с болезнью, а это дело медиков и именно они борются"
По совам эксперта, в Украине, как правило, на всех политических ток-шоу, которые люди видят по телевидению, все переходит в политическую плоскость. Мужчина говорит, что в программах о пандемии, в лучшем случае, можно увидеть одного или двух экспертов. И то, как правило, один практик, а другой из Минздрава или из Департамента.
То есть, нет врачей, которые с этим работают на практике, наиболее разбираются в этом и могли бы отовсюду сказать, что это не политическое дело – борьба с болезнью, а это дело медиков и именно они борются. А мы на каждом ток-шоу видим заигрывание политиков для поднятия своих рейтингов и рассказы о чем-либо, но не о том, что действительно происходит,
– говорит Симонец.
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Врач отмечает, что это многокомпонентная составляющая, почему у людей такой высокий уровень недоверия к власти и вакцинации.
Мы видим, что сегодня Украина занимает второе место по смертности в Европе и третье в мире. И эта "бронзовая медаль" – это как раз награда нашим политическим деятелям за успешное управление страной во время пандемии,
– добавил врач.
"Мы на каждом ток-шоу видим заигрывание политиков для поднятия своих рейтингов" / Фото – "Радио Свобода"
По его словам, говорить о вакцинации надо, но также не забывать о соблюдении карантинных мероприятий, а именно – масочного режима, социальной дистанции и использования санитайзеров.
Я спешил на один эфир и передо мной на светофоре остановился автобус. В общественном транспорте, набитом людьми, мизерное количество из них надели маски,
– рассказывает Симонец.
По его словам, на период карантина Украина должна закрыть все перевозки, все переезды людей любым транспортом из Российской Федерации, где сегодня фиксируется высокие показатели заболеваемости и смертности от COVID-19.
Просто запрет на период красной зоны, потому что это одна из стран с наибольшим риском COVID-19. И это был бы хороший и политический "плевок", а также целесообразно обоснованный как некий предохранитель,
– добавил врач.
Среди лидеров в мире по полной вакцинации ОАЭ – 95,39% населения; Португалия – 88,56%; Куба – 86,43%; Чили – 84,14%; Катар – 84,6% вакцинированных.
Украина – в лидерах среди стран по смертности от COVID-19
На днях Украина была третьей в мире и вторым в Европе государством по показателю смертности. Соответствующие данные опубликовали на Worldometers 20 октября.
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Главный государственный санитарный врач Игорь Кузин сообщал, что пик заболеваемости COVID-19 в Украине придется на конец октября и середину ноября. По его словам, нынешняя статистика по заболеваемости свидетельствует о начале активной волны COVID-19.
Негативная ситуация с пандемией и на оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей. Правозащитники заявляют, что две трети медицинских учреждений полностью заполнены больными коронавирусной болезнью. Об этом сообщается на Facebook-странице "Восточной правозащитной группы".
По их данным, кампанию по вакцинации местных жителей против COVID-19 не выполняют. Исключением является только онкологические отделения, которые пока не меняют профиль на лечение COVID-пациентов.
Статистика заболеваемости COVID-19, по состоянию на утро 25 октября 2021 / Фото – снимок с экрана Worldometers
Белорусы объявили забастовку
Полтора года назад, когда мировая пандемия COVID-19 только начиналась, самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко не признавал коронавирус и относился к этому с иронией. А на прошлой неделе он раскритиковал масочный режим в Беларуси, действующий в стране с 9 октября. Белорусские СМИ сообщают, что официальная статистика по количеству больных в стране может быть далека от реальности.
Так, Лукашенко призвал "не издеваться над людьми" и отменил штрафы за отсутствие масок в общественных местах. При этом в стране бушует эпидемия. Уже 25 октября белорусские рабочие объявили общенациональную забастовку и выдвинули требования. Одна из них – права медиков и реализация права граждан на защиту от COVID-19, в том числе путем вакцинации международно признанными вакцинами.
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В России – рекорд смертей
Не лучше ситуация и в соседних государствах. Так, например, в Российской Федерации фиксируется максимальная с начала распространения болезни суточная смертность. За последние сутки – 25 октября коронавирус обнаружили еще у 37 930 человек.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на днях заявил, что на фоне появления более агрессивных штаммов коронавируса и низких по сравнению с рядом европейских стран темпов вакцинации в России заболевает больше людей.
Больше всего смертей от COVID-19 за последние сутки обнаружили также в Таиланде – 8675, в Филиппинах – 4405, в Венгрии – 6,688. В Украине умерло 330 человек.