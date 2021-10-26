Війна з вірусом
Лікарка-інфекціоністка, волонтерка у 2015-2019 роках та депутатка Чернівецької обласної ради Ольга Кобевко каже, що країни Заходу підходять до питання пандемії більш цивілізовано й там високий відсоток вакцинації. За її словами, в Україні спочатку треба очистити інформацію, яка виходить від відомих людей, бо багато з тих, хто має авторитет заявляють про антивакцинальні дії.
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Це взагалі мало б вважатися в нашій країні як, мабуть, державна зрада. Адже питання вакцинації – це питання державної безпеки. І коли високопосадовець або професор заявляють про те, що вакцинуватися не треба тим, хто перехворів або взагалі потрібно спочатку визначати примарні антитіла, то такі речі повинні бути наказані.
За її словами, попри те, що в Україні будуть боротися з фейками з сусідніх країн, в більшості з російських сайтів, то "в нас є наші люди, які є ярими антивакцинаторами й на їхню думку зважають люди в Україні".
Війну з вірусом можна вважати подібною до воєнного стану і такі речі мають присікатися дуже жорстоко. Але, на жаль, ми дуже лояльно до цього ставимося і дозволяємо говорити такі речі з високих трибун і в засобах масової інформації людям, які мають авторитет,
– додала Кобевко.
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На думку лікарки-інфекціоністки, Україні "напевно, немає вже до чого готуватися, бо ми дійсно фіксуємо надвисокий показник летальності". Зокрема, каже жінка, в Чернівецькій області ще не було таких показників як зараз.
Ця летальність у порівнянні з іншими хвилями зросла у два-три рази. Під час минулих хвиль ми фіксували максимум дев’ять людей, які помирали від COVID-19 за добу. І то це було дуже рідко, зазвичай – це 5-6 людей. На сьогодні ми фіксуємо від 18 до 23 смертей на добу. Це дуже складні та високі показники летальності. До речі, багато є молоді. Тому, ми вже в проблемній ситуації,
– каже лікарка.
Потім почали активну пропаганду стосовно вакцинації. Але ми всі прекрасно знаємо, що є антивакцинаторська кампанія, а держава стосовно неї не навели докази. Українці –специфічні. Вони мають двісті разів почути. Є такий вислів: "Поки смажений півень не клюне – українець не перехреститься". Приблизно так і тут, поки не розтлумачиш, двісті разів не поясниш, – не зрозуміють.
За його словами, рівень сімейних лікарів в українській медицині, в переважній своїй більшості, – не достатньо високий. І вони не завжди можуть повноцінно та достатньо пояснити пацієнтам. Іноді, каже пульмонолог, в них навіть часу немає на те, щоб "розжовувати", чому треба вакцинуватися, яка саме має бути вакцина, яка різниця між AstraZeneca, Pfizer, Moderna, CoronaVac.
Крім того, ми бачимо, що всі кажуть: "Ви ж обов’язково вакцинуйтеся", а, наприклад, ті ж самі народні депутати не вакцинуються. Лише зараз, коли давним-давно вакцинальна кампанія розпочалася, їм говорять, що вони теж мають обов’язково вакцинуватися,
– додав Симонець.
"Це не політична справа – боротьба з хворобою, а це справа медиків й саме вони борються"
За совами експерта, в Україні, зазвичай, на всіх політичних ток-шоу, які люди бачать по телебаченню, все переходить на політичну площину. Чоловік каже, що у програмах стосовно пандемії, в кращому випадку, можна побачити одного або двох експертів. І то, зазвичай, один практик, а інший з МОЗ чи з Департаменту.
Тобто, немає лікарів, які з цим працюють на практиці, які найбільше розуміються на цьому та могли б з усіх усюд сказати, що це не політична справа – боротьба з хворобою, а це справа медиків й саме вони борються. А ми на кожному ток-шоу бачимо загравання політиків для підняття своїх рейтингів і розповіді про будь-що, але не про те, що дійсно відбувається,
– каже Симонець.
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Лікар зазначає, що це багатокомпонентна складова, чому в людей такий високий ступінь недовіри до влади та вакцинації.
Ми бачимо, що на сьогодні Україна займає друге місце по смертності в Європі та третє у світі. І ця "бронзова медаль" – це якраз нагорода нашим політичним діячам за успішне керування країною під час пандемії,
– додав лікар.
"Ми на кожному ток-шоу бачимо загравання політиків для підняття своїх рейтингів" / Фото – "Радіо Свобода"
За його словами, говорити про вакцинацію треба, але також не забувати про дотримання карантинних заходів, а саме – маскового режиму, соціальної дистанції та використання санітайзерів.
Я поспішав на один ефір і перед мною на світлофорі зупинився автобус. В громадському транспорті, який набитий людьми, мізерна кількість з них одягли маски,
– розповідає Симонець.
За його словами, на період карантину Україна має закрити всі перевезення, всі переїзди людей будь-яким транспортом з Російської Федерації, де сьогодні фіксується високі показники захворюваності та смертності від COVID-19.
Просто заборона на період червоної зони, бо це одна з країн з найбільшим ризиком на COVID-19. І це був би гарний і політичний "плювок", а також доцільно обґрунтований як певний запобіжник,
– додав лікар.
Серед лідерів у світі по повній вакцинації: ОАЕ – 95,39% населення; Португалія – 88,56%; Куба – 86,43%; Чилі – 84,14%; Катар – 84,6% вакцинованих.
Україна — в лідерах серед держав за смертністю від COVID-19
Днями Україна була третьою у світі та другою в Європі державою за показником смертності. Відповідні дані опублікували на Worldometers 20 жовтня.
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Головний державний санітарний лікар Ігор Кузін повідомляв, що пік захворюваності на COVID-19 в Україні припаде на кінець жовтня та середину листопада. За його словами, нинішня статистика по захворюваності свідчить про початок активної хвилі COVID-19.
Негативна ситуація з пандемією і на окупованих територій Донеччини та Луганщини. Правозахисники заявляють, що дві третини медичних установ повністю заповнені хворими на коронавірусну хворобу. Про це повідомляється на Facebook-сторінці "Східної правозахисної групи".
За їх даними, кампанію з вакцинації місцевих мешканців проти COVID-19 не виконують. Винятком є лише онкологічні відділення, які наразі не змінюють профіль на лікування COVID-пацієнтів.
Статистика захворюваності на COVID-19, станом на ранок 25 жовтня 2021 року / Фото – знімок з екрана з Worldometers
Білоруси оголосили страйк
Півтора року тому, коли світова пандемія COVID-19 тільки починалася, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко не визнавав коронавірус і ставився до цього з іронією. А минулого тижня він розкритикував масковий режим в Білорусі, який діє в країні з 9 жовтня. Білоруські ЗМІ повідомляють, що офіційна статистика за кількістю хворих у країні може бути далекою від реальності.
Так, Лукашенко закликав "не знущатися з людей" і скасував штрафи за відсутність масок в громадських місцях. При цьому в країні бушує епідемія. Вже 25 жовтня білоруські робітники оголосили загальнонаціональний страйк та висунули вимоги. Одна з них – права медиків та реалізація права громадян на захист від COVID-19, в тому числі шляхом вакцинації міжнародно визнаними вакцинами.
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В Росії – рекорд смертей
Не краща ситуація і в сусідніх державах. Так, наприклад, в Російській Федерації фіксується максимальна з початку поширення хвороби добова смертність. За останню добу – 25 жовтня коронавірус виявили ще в 37930 людей.
Прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков днями заявив, що на тлі появи більш агресивних штамів коронавірусу і низьких в порівнянні з рядом європейських країн темпів вакцинації в Росії занедужує більше людей.
Найбільше смертей від COVID-19 за останню добу виявили також в Таїланді – 8675, у Філіппінах – 4405, в Угорщині - 6,688. В Україні померло 330 людей.