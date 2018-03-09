На Сумщине в подъезде нашли двухмесячного младенца

Ночью в подъезд одного из домов Лебедина подбросили младенца. Двухмесячного малыша нашли жители. Сейчас мальчик в больнице, медики были поражены запущенным состоянием ребенка. Мать разыскивают правоохранители.

Ребенок был одет в куртку и завернут в одеяло. Оставили его прямо на холодном полу. Ребенка забрали медики.

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Он просто недоедал, и такие выраженные опрелости говорят о том, что было несбалансированное питание, его кормили как придется, поэтому он в таком состоянии,

– отметила врач-педиатр Татьяна Олейник.

На свои два месяца мальчик весит, как новорожденный – чуть больше 3 килограммов. Врачи проводят исследования на наличие у него наследственных или других хронических недугов. Полиция же тем временем разыскивает мать.

"Сейчас отрабатывается ряд версий – от такой, что мать ребенка оказалась в сложных жизненных ситуациях, и нет средств на кормление ребенка, также, что мать ребенка подкинула и совершила самоубийство, или же проживает в другом регионе, не в самом городе Лебедин", – рассказал сотрудник Управления Национальной полиции Сумщины Сергей Тарасенко.

Не исключена также версия, что мать из соседнего региона – Полтавщины. Поиски родных мальчика продолжаются в усиленном режиме. В случае доказательства вины матери грозит до 3 лет тюрьмы.