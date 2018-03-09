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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

Невероятная история спасения: подросток спас мальчика, который едва не утонул

13:54, 9 марта 231 Читати новину українською

На Волыни 15-летний парень, спас другого парня, когда тот провалился под лед. Родные до сих пор приходят в себя от пережитого, а мальчики стали лучшими друзьями.

Замерзшее водохранилище для ковельчан – дорога напрямик. 9-летний Максим не раз видел, как по льду сокращают путь взрослые. В тот день решил и себе не подниматься на мост, а пойти напрямик. Парень направлялся к знакомым рыбакам, чтобы расспросить об улове. Но в одном месте лед оказался слишком тонким даже для весом ребенка.

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А старший Максим тогда как раз пришел на озеро. Он прорубил три проруби и забросил удочки. Как только у парня начало клевать, он вдруг услышал крик о помощи. Неподалеку от Максима тонул другой парень. У старшего парня под рукой был топор и он, не раздумывая, побежал спасать малышню. Парень подал топор утопающему и тот успел ухватиться за него. Затем он по-немногу начал вытаскивать мальчика, который попал в беду. Максим снял с малыша насквозь промокшую куртку, дал свою одежду и повел домой к бабушке, мама в то время была на работе.

У меня трое деток, этот средний, один мальчик. У меня сначала было желание отколошматить его, чтобы дурь вытрясти,
– рассказала мама спасенного мальчика Марина Покрова.

После пережитого парни настолько подружились, что называют друг друга братьями. Вместе собираются ехать и в Луцк на следующей неделе, так как там отвагу юного смельчака намерены отметить спасатели.

Теги: Новости Украины Дети Новости Луцка
Источник: 24 Канал
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