Неймовірна історія порятунку: підліток врятував хлопчика, який мало не потонув

На Волині 15-річний хлопець, врятував іншого хлопчину, коли той провалився під лід. Рідні досі оговтуються від пережитого, а хлопці стали найкращими друзями.

Замерзле водосховище для ковельчан – дорога навпростець. 9-річний Максим не раз бачив, як кригою скорочують шлях дорослі. Того дня вирішив і собі не підійматись на міст, а піти навпростець. Хлопець прямував до знайомих рибалок, аби розпитати про улов. Та в одному місці лід виявився закрихким навіть під вагою дитини.

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А старший Максим тоді якраз прийшов на озеро. Він прорубав три ополонки та закинув вудки. Як тільки у хлопця почало клювати, він раптом почув крик про допомогу. Неподалік від Максима тонув інший хлопець. У старшого хлопця під рукою була сокира і він не роздумуючи побіг рятувати малечу. Хлопчина подав сокиру потопаючому і той встиг вхопитися за неї. Потім він по-троху почав витягати хлопчину, який потрапив у халепу. Максим зняв наскрізь промоклу куртку малого, дав свій одяг й повів додому до бабусі, мама в той час була на роботі.

У мене троє діток, цей середній, один хлопчик. У мене спочатку було бажання відколошматити його, щоби дурість витрясти,

– розповіла мама врятованого хлопчика Марина Покрова.

Після пережитого хлопці настільки подружилися, що називають один одного братами. Разом збираються їхати й до Луцька наступного тижня, адже там відважність юного відчайдуха намірені відзначити рятувальники.