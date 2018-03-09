На Сумщині в під’їзді знайшли двомісячне немовля

Уночі в під'їзд одного з будинків Лебедина підкинули немовля. Двомісячного малюка знайшли мешканці. Зараз хлопчик у лікарні, медики були вражені занедбаним станом дитини. Матір розшукують правоохоронці.

Дитя було одягнуте в куртку та загорнуте в ковдру. Залишили його прямо на холодній підлозі. Дитину забрали медики.

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Він просто недоїдав, і такі виражені попрілості говорять про те, що було незбалансоване харчування, що його годували як прийдеться, тому він в такому стані,

– зазначила лікар-педіатр Тетяна Олійник.

На свої два місяці, хлопчик важить, як новонароджений – трошки більше 3 кілограмів. Лікарі проводять дослідження на наявність в нього спадкових чи інших хронічних недуг. Поліція ж тим часом розшукує матір.

"Зараз відпрацьовується ряд версій – від такої, що мати дитини опинилася в складних життєвих ситуаціях, і немає коштів на годівлю дитини, також, що мати дитину підкинула і скоїла самогубство, або ж мати мешкає в іншому регіоні не в самому місті Лебедин", – розповів співробітник Управління Національної поліції Сумщини Сергій Тарасенко.

Не відкидають також версії, що мати із сусіднього регіону – Полтавщини. Пошуки рідних хлопчика тривають у посиленому режимі. У разі доведення вини матері загрожує до 3 років ув'язнення.