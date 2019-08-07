05:02
9 авг 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Зюганов против Америки. Как Рашка скоммуниздила беспилотник
      Вєсті Кремля
      21:27, 8 августа
      Вести.UA: "Конец" эпохи бедности. Надя Савченко сбежала на Север – новое задание Путина?
      Вєсті.UA
      19:51, 8 августа
      Что скрывает ГБР в деле о бракованных бронежилетах и почему Труба встречался с Богданом
      ЦРУ
      09:00, 24 июля
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      Телеканал новостей 24 Блоги Артем Овдиенко
      ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ШТУРМ РЕЗИДЕНЦИИ АТАМБАЕВА РЫНОК ЗЕМЛИ
      Артем Овдиенко

      Навчання депутатів у Трускавці – дороге, але чи ефективне?

      825
      Навчання депутатів від "Слуги народу" у Трускавці
      Навчання депутатів від "Слуги народу" у Трускавці / Радіо Свобода

      Майбутні депутати від "Слуги народу" відбули тижневе навчання у трускавецькому Rixos. Його проводили викладачі Київської Школи Економіки.

      Це був такий собі тімбілдінг, щоб близько 250 депутатів могли хоча б познайомитися, адже більшість з них взагалі вперше один одного бачили. Лекції для депутатів проводили викладачі з особистого розвитку з Київської школи економіки, яка вважається однією з найкращих в Україні. Задля того, щоб потрапити до них на триденні курси, люди ладні по тисячі доларів платити. Тож як тут не позаздриш "слугам", які те навчання отримали коштом своєї партії, тобто безкоштовно?

      Важливо: Офіс Президента оголосив війну журналістам, або Сценарій повторюється

      Скільки це коштувало і де взяли гроші?

      В партії запевняють, що вчилися не державним коштом, а за гроші політсили "Слуга народу", і не називають кінцеву суму витрат. Але можемо прикинути на пальцях. Три купейні вагони з Києва до Трускавця і назад – 603 гривні квиток і плюс по 200 гривень у придачу за бронювання цілого вагону. Отже, можемо припустити, що лише дорога обійшлася у 200 тисяч гривень. Проживання з харчуванням – 4,5 тисячі гривень на добу за двомісний номер, а в сумі за всіх членів партії виходить майже 4 мільйони гривень. Але сюди я додав оренду конференц-залів, де й відбувалися навчання. І мінімум 4 мільйони – хоча, припускаю, все ж таки дорожче – коштували послуги організаторів та викладачів столичної бізнес-школи. Відтак, навчання депутатів "Слуги народу", про яке півкраїни тиждень жартує, обійшлося мінімум у 10 мільйонів гривень.

      Чи було воно результативним?

      Мовляв, не можна весільного фотографа без вищої освіти за тиждень навчання в готелі перетворити на державотворця, хай його навчали найкращі у світі викладачі. Проте, це неправильне формулювання. Адже там і не було на меті викласти протягом 7 днів п'ятирічний курс вишу. Ні, мета була іншою, і її досягнуто. Тімбілдінг та мотивація для особистого зростання проведені ефективно, і авторитет Київської Школи Економіки тому запорука.

      У продовження теми навчання: У "Слузі народу" вирішили створити "офіс навчання і розвитку" для своїх депутатів

      blog_ava
      54-летняя Элизабет Херли обнажила грудь в бассейне: пикантное фото
      8 августа
      375
      Автор: Артем Овдиенко
      Теги: Новости политики Новости Украины Слуга народа Публикации Дорогие депутаты
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за 7 августа
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      8 августа , 22:41 Главные новости 8 августа: встреча Зеленского и Варфоломея, задержание Атамбаева и радиация в РФ
      508
      Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      8 августа , 22:30 Проверка на прочность: за что стоит благодарить Зеленского
      Павло Казарін 427
      Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      8 августа , 22:00 Жестокие пытки ФСБ, жизнь на правах изгоев и условия возвращение Крыма Украине: новости Крымнаша
      КРЫМский бандеровец 871
      Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      8 августа , 21:04 Как создать успешный стартап и попасть в Кремниевую долину: разговор с Владимиром Заставным
      61
      Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      8 августа , 21:00 Разбитый покой: мировые СМИ о штурме резиденции экс-президента Кыргызстана
      Світлана Попова 279
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук