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      Навчання депутатів у Трускавці – дороге, але чи ефективне?

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      Навчання депутатів від "Слуги народу" у Трускавці
      Навчання депутатів від "Слуги народу" у Трускавці / Радіо Свобода

      Майбутні депутати від "Слуги народу" відбули тижневе навчання у трускавецькому Rixos. Його проводили викладачі Київської Школи Економіки.

      Це був такий собі тімбілдінг, щоб близько 250 депутатів могли хоча б познайомитися, адже більшість з них взагалі вперше один одного бачили. Лекції для депутатів проводили викладачі з особистого розвитку з Київської школи економіки, яка вважається однією з найкращих в Україні. Задля того, щоб потрапити до них на триденні курси, люди ладні по тисячі доларів платити. Тож як тут не позаздриш "слугам", які те навчання отримали коштом своєї партії, тобто безкоштовно?

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      Скільки це коштувало і де взяли гроші?

      В партії запевняють, що вчилися не державним коштом, а за гроші політсили "Слуга народу", і не називають кінцеву суму витрат. Але можемо прикинути на пальцях. Три купейні вагони з Києва до Трускавця і назад – 603 гривні квиток і плюс по 200 гривень у придачу за бронювання цілого вагону. Отже, можемо припустити, що лише дорога обійшлася у 200 тисяч гривень. Проживання з харчуванням – 4,5 тисячі гривень на добу за двомісний номер, а в сумі за всіх членів партії виходить майже 4 мільйони гривень. Але сюди я додав оренду конференц-залів, де й відбувалися навчання. І мінімум 4 мільйони – хоча, припускаю, все ж таки дорожче – коштували послуги організаторів та викладачів столичної бізнес-школи. Відтак, навчання депутатів "Слуги народу", про яке півкраїни тиждень жартує, обійшлося мінімум у 10 мільйонів гривень.

      Чи було воно результативним?

      Мовляв, не можна весільного фотографа без вищої освіти за тиждень навчання в готелі перетворити на державотворця, хай його навчали найкращі у світі викладачі. Проте, це неправильне формулювання. Адже там і не було на меті викласти протягом 7 днів п'ятирічний курс вишу. Ні, мета була іншою, і її досягнуто. Тімбілдінг та мотивація для особистого зростання проведені ефективно, і авторитет Київської Школи Економіки тому запорука.

      У продовження теми навчання: У "Слузі народу" вирішили створити "офіс навчання і розвитку" для своїх депутатів

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      Автор: Артем Овдієнко
      Теги: Новини України Новини політики Публікації Слуга народу Дорогі депутати
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