Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.
Важно Убийство Александра Литвиненко: почему бывший агент России просил фото перед смертью
Россия не будет прислушиваться к решению ЕСПЧ
В своем заявлении Песков сказал, что у ЕСПЧ вряд ли есть какие-то полномочия или технологические возможности владеть информацией об убийстве Литвиненко.
До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения ну как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям,
– отметил он.
Позиция ЕСПЧ
В решении Европейского суда по правам человека констатировали, что Россия:
- не провела эффективного расследования дела;
- не обеспечила привлечение к ответственности россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства.
Суд постановил, что Россия должна выплатить более 100 тысяч евро компенсации жене Литвиненко Марии Картер.
Что известно об убийстве Литвиненко
- Александр Литвиненко – бывший агент России, который сначала работал на КГБ, а затем на ФСБ. Но впоследствии он стал критиком российской власти и в 2000 году переехал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность.
- Спокойная жизнь продолжалась недолго. Уже через 6 лет Литвиненко отравили радиоактивным веществом полоний-210. За 3 недели до смерти бывший агент России встречался со своими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.
- Следователи предполагают, что он выпил чай, в который, вероятно, подсыпали яд. В 2006 году он умер от лучевой болезни.
Убийство Александра Литвиненко: смотрите видео