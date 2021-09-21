Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в комментарии российским СМИ.

Важно Убийство Александра Литвиненко: почему бывший агент России просил фото перед смертью

Россия не будет прислушиваться к решению ЕСПЧ

В своем заявлении Песков сказал, что у ЕСПЧ вряд ли есть какие-то полномочия или технологические возможности владеть информацией об убийстве Литвиненко.

До сих пор нет никаких результатов этого расследования, поэтому делать подобные утверждения ну как минимум голословно. Мы не готовы прислушиваться к таким решениям,

– отметил он.

Позиция ЕСПЧ

В решении Европейского суда по правам человека констатировали, что Россия:

не провела эффективного расследования дела;

не обеспечила привлечение к ответственности россиян Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна, которых британские следователи назвали исполнителями убийства.

Суд постановил, что Россия должна выплатить более 100 тысяч евро компенсации жене Литвиненко Марии Картер.

Обратите внимание! Литвиненко не раз говорил следователям, что виноват в его убийстве только Владимир Путин, но у главы Кремля риторика всегда одна – "мы не убивали его, потому что все, что он мог сказать, он уже давно сказал".

Что известно об убийстве Литвиненко

Александр Литвиненко – бывший агент России, который сначала работал на КГБ, а затем на ФСБ. Но впоследствии он стал критиком российской власти и в 2000 году переехал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность.

и в 2000 году переехал в Великобританию, опасаясь за свою безопасность. Спокойная жизнь продолжалась недолго. Уже через 6 лет Литвиненко отравили радиоактивным веществом полоний-210. За 3 недели до смерти бывший агент России встречался со своими сослуживцами Андреем Луговым и Дмитрием Ковтуном.

Следователи предполагают, что он выпил чай, в который, вероятно, подсыпали яд. В 2006 году он умер от лучевой болезни.

Убийство Александра Литвиненко: смотрите видео