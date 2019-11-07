16:28
7 нояб 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вєсті Кремля: Привилегии для алкоголиков в России. Путин летописец
      Вєсті Кремля
      21:49, 6 ноября
      Вести.UA: Порошенко охотится на Богдана. Лукашенко любит "Слугу народа"
      Вєсті.UA
      19:13, 6 ноября
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля
      24 Канал Блоги Дмитрий Дубилет
      БЮДЖЕТ 2020 РАЗВЕДЕНИЕ ВОЙСК
      Дмитрий Дубилет

      Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных

      392
      Правительство одобрило законопроект об отмене согласия на обработку персональных данных
      Правительство одобрило законопроект об отмене согласия на обработку персональных данных / Фото из открытых источников

      В ближайшее время в Украине могут отменить необходимость подписания документа о согласии на обработку персональных данных государственными органами власти. Соответствующий законопроект одобрил и направил в парламент Кабинет министров Украины.

      Вчера на заседании Кабмина мы проголосовали за законопроект, который сделает в Украине чуть меньше бюрократии.

      Об этом сообщил на своей странице в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

      Обратите внимание: Дубилет анонсировал массовое сокращение кадров в Госслужбе статистики

      Недавно я писал о вездесущем документе "Согласие на обработку персональных данных". В любых госучреждениях, в школах, в больницах – везде вам подсовывают этот листок и просят заполнить. В комментариях под постом украинцы написали еще кучу примеров, где он появляется.

      Кстати, часто этим грешит и бизнес.

      Проблема в том, что в законе не достаточно четко описан механизм согласия на обработку данных. Наш закон был "вдохновлен" законом европейских стран. Европейцев тяжело заподозрить в неуважительном обращении к персональным данным, но такие бумажки, еще и в таком объеме, европейцы, конечно, не заполняют.

      И вот, вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их персональными данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от кого не защищает.

      Само собой, просто принять закон будет не достаточно. После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациям и выжигать этот документ. Ну и заодно будем обучать бизнес, чтобы он, перестраховываясь, тоже не плодил лишнюю бюрократию.

      Читайте також: Зарплату госслужащим переведут в безналичную форму

      blog_ava
      Прямо в центре Львова произошла массовая драка украинских и французских фанатов: видео
      сегодня
      1336
      Автор: Дмитрий Дубилет
      Теги: Новости политики Новости Украины Кабинет Министров Украины Дмитрий Дубилет Публикации Законпроект о дематюкации
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      сегодня , 16:00 Вакцинація в Україні: для чого кремлівські тролі поширюють фейки
      Олександра Устінова 41
      Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      сегодня , 15:30 Рейдерство и связь с Россией: что известно о бизнесмена Игоре Сало, которого подорвали в Киеве
      Євгенія Мазур 5635
      Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      сегодня , 09:00 Самые распространенные осенние болезни: как не заболеть и чем их лечить
      623
      Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту
      сегодня , 15:30 Епопея з Дубневичем: хто захищав скандального нардепа від арешту
      Віталій Шабунін 146
      Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных
      сегодня , 15:00 Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных
      Дмитро Дубілет 392
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук