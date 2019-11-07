Нет лишней бюрократии, или Мы должны избавиться от согласия на обработку персональных данных

В ближайшее время в Украине могут отменить необходимость подписания документа о согласии на обработку персональных данных государственными органами власти. Соответствующий законопроект одобрил и направил в парламент Кабинет министров Украины.

Вчера на заседании Кабмина мы проголосовали за законопроект, который сделает в Украине чуть меньше бюрократии.

Об этом сообщил на своей странице в Telegram министр Кабинета министров Дмитрий Дубилет.

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Недавно я писал о вездесущем документе "Согласие на обработку персональных данных". В любых госучреждениях, в школах, в больницах – везде вам подсовывают этот листок и просят заполнить. В комментариях под постом украинцы написали еще кучу примеров, где он появляется.

Кстати, часто этим грешит и бизнес.

Проблема в том, что в законе не достаточно четко описан механизм согласия на обработку данных. Наш закон был "вдохновлен" законом европейских стран. Европейцев тяжело заподозрить в неуважительном обращении к персональным данным, но такие бумажки, еще и в таком объеме, европейцы, конечно, не заполняют.

И вот, вчера мы подали в Раду акт, который должен, с одной стороны, лучше защитить украинцев в том, как организации обращаются с их персональными данными. С другой стороны, мы должны избавиться от этой бумажки, которая на самом деле никого ни от кого не защищает.

Само собой, просто принять закон будет не достаточно. После этого будем бегать с огнеметом по бюджетным организациям и выжигать этот документ. Ну и заодно будем обучать бизнес, чтобы он, перестраховываясь, тоже не плодил лишнюю бюрократию.

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