Среди более полусотни убитых животных – кобылы с жеребятами. Также были и те, что еще не успели дать потомство.
Ранее Сердце остановилось от страха: в Киеве в приюте от салютов умер пес Гуффи
Владелец говорит, что табун проверяли 2 – 3 раза в неделю
Владелец табуна уверяет, что лошадей проверяли дважды или трижды в неделю. Однако последнюю поездку отложили из-за сильного тумана. Вечером этого же дня мужчине позвонили, что табун – мертв.
Их загнали в угол и по-снайперски расстреляли – по два выстрела точно под лопатку, под сердце. Это не человек какой-то, зверь,
– сказал владелец табуна.
По факту ужасного преступления полиция открыла уголовное дело и начала расследование. Ущерб оценили в 5 миллионов рублей.
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Последние резонансные преступления с животными: кратко
- Ранее в России служители монастыря выгнали немощного осла у -25 градусов. Выжить несчастному животному не удалось.
- В Харькове нетрезвая девушка играла котом "в футбол". Действиями живодерки заинтересовались правоохранители.
- В Киеве в декабре нашли собаку, которую хозяин привязал на входе в торговый центр и оставил. Зоозащитники отвезли животное к ветеринарам.