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Новая тактика России по "склонению к лояльности" крымских татар

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Россия борется за крымских татар
Россия борется за крымских татар / Крым.Реалии

Чуть больше года остается до следующих российских выборов в Крыму. Это будут уже вторые выборы в местные советы аннексированного полуострова.

В российском парламенте Крыма, по информации знакомых, работающих там, уже вовсю кипит предварительная работа. Идут торги, кто и куда пойдет депутатом. Особо ценны места в парламент Крыма и городские советы приморских и крупных городов. Неужели еще не всю землю расхапали?!

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"Единороссы", возглавляемые в Крыму бывшим "регионалом" Владимиром Константиновым, ничуть не сомневаются, что, несмотря на пенсионную реформу, обнищание простых людей, сворачивание свободы слова, результат на выборах будет один – их полная победа. А потому об этом у них голова не болит, конкуренты уничтожены еще до выборов, значит, уже можно формировать будущий состав депутатского корпуса.

Поговаривают, что в этом формируемом составе будущего парламента Крыма будет больше людей Константинова. Аксенов теряет свои позиции и авторитет среди крымской элиты. Сам же Константинов уже видит себя повыше крымского парламента. Ходят слухи, что он пробивает себе дорожку на высокую должность в Москву.

Самая же главная задача, которую кураторы ставят перед своими крымскими ставленниками, это обеспечение наличия в будущем депутатском корпусе крымских татар. Российской власти стало уже ясно, что крымскотатарский народ не стал к ним лояльнее и на выборы 2019 года также не пойдет, как на все предыдущие. Поэтому тактика российских политтехнологов получает другой вектор – не зацикливаться на явке крымских татар, но обеспечить их достаточное присутствие во всех уровнях будущего депутатского корпуса.

И эта работа поручена Руслану Бальбеку. Он лично со своей свитой объезжает Крым и проводит работу с крымскотатарскими более менее авторитетными людьми на местах. Уговаривает, убеждает, обещает, где-то давит, но собирает, что называется, на карандаш, будущих кандидатов в депутаты. "Единороссы" будут вносить их в свой проходной список, поэтому проблем с получением депутатского мандата у них не будет.

Другая задача – это уже отбор среди этих крымскотатарских общественников и активистов будущих глав сельских поселений. Естественно там, где большой процентный состав крымскотатарского населения.

Если этот план сработает, то российские власти получат огромный козырь для себя. На всех международных площадках, от ОБСЕ до ООН, они смогут козырять, что в Крыму, грубо говоря, на 14% крымскотатарского населения приходится 14-18% процентов депутатов крымскотатарской национальности в Крыму. То есть, все очень серьезно.

Но такая статистика российским властям нужна не только для козырей на международном уровне. Гораздо важнее для них с помощью этих депутатов и глав сельских поселений начать проводить работу по обеспечению лояльности со стороны крымских татар к российской власти. Для этого денег не будут жалеть – в ущерб общинам с большинством славянского населения. Где-то депутат решит местную проблему, где-то глава совета улучшит ситуацию – вот и пошел крен в сторону лояльности. По крайней мере, так думают, и такие ожидания питают российские кураторы Крыма.

А как будет на самом деле, знаем только мы. Пусть стараются, не ведома им одна простая истина: нельзя купить лояльность крымских татар и принудить их к ней. Слишком крепко в крови крымскотатарского народа сидит свободолюбивый дух и неприятие имперского соседа. А потому зря стараются политтехнологи. Они могут найти своих "депутатов" среди крымскотатарского народа, но никогда не найдут поддержки со стороны крымскотатарского народа!

Возрождение крымскотатарского национального движения может стать надежным антидотом от этих политпрививок имперских властей.

Автор: Зарема Сеитаблаева. Источник: Крым.Реалии

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Автор: Блог Медиа
Теги: Новости Украины Новости России Новости политики Аннексия Крыма Новости Крыма Украина – Россия Публикации
Источник: 24 Канал
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