Скандал между МИД Польши и Украины, эсминец США в Черном море: главные новости 30 октября

Польша обвинила Украину в дискриминации поляков. Американский ракетный эсминец отправился в Черное море. 7 областей перешли в красную зону, а люди стоят в очередях на вакцинацию. Украина переходит на зимнее время. Страну окутал туман. Таковы были главные новости 30 октября.

Самые важные новости Украины и мира за сегодня, 30 октября:

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Польша обвинила Украину в дискриминации поляков: в украинском МИД возразили

Источник: Dziennik.pl

Заместитель главы МИД Польши Шимон Шинковский вель Сенк заявил, что поляки в Украине подвергаются дискриминации. Речь идет об ущемлении свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова.

В польском МИД заявили, что польские ячейки в Украине сокращаются тревожными темпами, особенно среди молодежи. Также отметил, что людей побуждают эмигрировать такие факторы:

социально-экономическая ситуация – молодежь едет в Польшу, где получает карту поляка, которая дает им доступ к обучению и побуждает подавать документы на получение польского гражданства;

пандемия COVID-19 – Украина занимает второе место в Европе по уровню смертности от коронавируса, и это затрагивает все группы населения, в частности поляков, которые там проживают;

неблагоприятный для них закон о языке;

прославление людей, связанных с Волынской трагедией;

остановка эксгумации польских жертв;

отсутствие регламентированных отношений между государством и Римско-католической церковью в Украине.

Не будет преувеличением сказать, что поляки в Украине подвергаются дискриминации с точки зрения свободы вероисповедания, доступа к образованию на родном языке и свободы слова,

– сказал Шинковский вель Сенк.

Он добавил, что все эти проблемы МИД поднимало на переговорах с украинской стороной.

Украина категорически отвергает обвинения Польши в якобы "дискриминации" поляков

В украинском МИД заверили, что такие утверждения являются некорректными. Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко заявил, что использование Польшей подобных утверждений вводит в заблуждение наши общества и не отражает реальное состояние дружественных и партнерских отношений стран.

Удивлены, что это заявление прозвучало на следующий день после успешного заседания в Варшаве консультационной комиссии по вопросам удовлетворения образовательных потребностей представителей украинского меньшинства в Польше и польского меньшинства в Украине. Комиссия подтвердила взаимопонимание и обоюдную открытость к конструктивному диалогу,

– отметил Николенко.

В нашем МИД призвали польскую сторону воздерживаться от "политических оценок, которые диссонируют с реальными намерениями и шагами сторон" для укрепления партнерства Украины и Польши в различных сферах.

Американский ракетный эсминец отправился в Черное море

Источник: твиттер Шестого флота ВМС США

Ракетный эсминец USS Porter отправился в акваторию Черного моря. В ВМС США пояснили, что эсминец будет действовать вместе с силами НАТО и странами-партнерами Альянса.

USS Porter (DDG 78) начал свой северный транзит в Черное море для работы с НАТО и союзниками и партнерами в регионе,

– заявили в Шестом флоте ВМС США.

Кстати, ранее Украина призвала США усилить свое присутствие в Черном море. По словам главы МИД Дмитрия Кулебы, это может снизить напряженность и стабилизировать регион. Министр отметил, что Россия не пойдет на эскалацию, если уверена в решимости стороны противника.

В Национальном центре управления обороной России заявили, что российские военные начали следить за действиями эсминца США , который вошел в Черное море 30 октября.

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Еще 7 областей в красной зоне, люди стоят в очередях на вакцинацию

Источник: 24 канал

На фоне ухудшения эпидемической ситуации в семи областях Украины ужесточились карантинные ограничения. С полуночи 30 октября в красную зону внесли:

Житомирскую;

Ивано-Франковскую;

Киевскую;

Луганскую;

Львовскую;

Хмельницкую;

Черниговскую области.

Более того, в Минздраве сообщили, что в ближайшее время в красную зону могут войти еще больше регионов Украины.

Ограничения "красного" уровня предусматривают запрещение работы кафе и ресторанов, ТРЦ, кинотеатров, театров, непродовольственных рынков и магазинов, спортзалов, бассейнов и фитнес-центров, заведений культуры, проведения массовых мероприятий, кроме официальных спортивных мероприятий и матчей командных игровых видов спорта без зрителей.

Однако избежать ограничений можно, если 100% посетителей и персонала или организаторов мероприятий вакцинированы двумя дозами.



Главные правила профилактики коронавируса / Источник: ВОЗ / Инфографика 24 канала

Накануне введения красной зоны люди стояли в очередях, чтобы вакцинироваться. В частности в Ивано-Франковске:

местные жители заблокировали медиков в центре вакцинации после его закрытия. Граждане требовали продолжать делать прививки всем, кто оставался стоять в очереди;

люди рассказали местным СМИ, что скандал возник из-за преждевременного окончания вакцины;

конфликт удалось уладить благодаря вмешательству сотрудников полиции.

Кроме того, в Киеве люди за три дня до введения красной зоны карантина начали массово идти на вакцинацию. По состоянию на 30 октября, очереди до сих пор длинные, есть конфликты.

Украина переходит на зимнее время

Корреспондентка 24 канала сообщила, что во Львове соблюдаются ограничения . Кстати, с 1 ноября все школы Львова на 2 недели уходят на дистанционное обучение. Детсады продолжают работать.

Источник: 24 канал

Уже в воскресенье, 31 октября, Украина снова переходит в зимнее время. Именно поэтому часы придется перевести на час назад. Согласно постановлению Кабмина №509, часы переводят в последнее воскресенье октября в 4 часа.

Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3 часа на 1 час вперед и в последнее воскресенье октября в 4 часа на 1 час назад,

– говорится в сообщении.

Кстати, обычно все современные смартфоны настроены так, что автоматически переводят часы.

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Украину окутал туман: кое-где объявили первый уровень опасности на дорогах

Источник: Укргидрометцентр

В Украину 30 октября пришел туман. Он продержится на протяжении всех суток в большинстве северных, центральных и восточных областей.

Так, в отдельных регионах видимость на дорогах будет ограничена до 200 – 500 метров. Поэтому в Укргидрометцентре объявили первый уровень опасности. Туманы продержатся в следующих областях:

Киевская,

Черниговская,

Сумская,

Черкасская,

Полтавская,

Кировоградская,

Днепропетровская,

Харьковская,

Луганская.

В Киеве синоптики также прогнозируют туман в течение суток.

Специалисты рекомендуют водителям при управлении автомобилем в тумане следовать следующим советам: снизить скорость движения, при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом, держать безопасную дистанцию ​​с другими автомобилями, при остановке включить аварийную световую сигнализацию, избегать резких маневров на дороге.

Туман накрыл столицу / Фото 24 канал (Ирины Вихрущ, Кристины Немченко и Татьяны Крохмаль), "Громадське радіо"

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