20:06
12 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Эксперименты дочери Путина. Избушка скандальной Захаровой
      Вєсті Кремля
      23:22, 11 декабря
      Вести.UA. Ограничения для секс-символа СССР. Топографический кретинизм российских СМИ
      Вєсті.UA
      20:26, 11 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Блоги Ольга Черненко
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Ольга Черненко

      Новости в "ЛНР": украшение главной елки, детские утренники, уголовные производства, чистки

      287
      Установление елки в Луганске
      Установление елки в Луганске

      Я живу в "ЛНР", но мне отчего-то очень сложно сказать, чем живет сейчас "республика". Вероятно, именно потому, что я живу здесь, а со стороны многие вещи видятся четче, чем вблизи.

      Да, собирают елку на театральной площади. А это значит, что Новому году быть. Хотя он при любых обстоятельствах будет.

      Еще проводят аттестацию в местной прокуратуре, потому что к работникам прокуратуры накопилось такое количество жалоб граждан ( анонимок от населения), что пора проводить всеобщие чистки и обновлять свои ряды. Об этом нам строго сообщили по радио. Здесь сразу несколько новостей для нас, потребителей местного новостийного продукта: анонимки граждан находят своих адресатов, проводится крупная работа по всеобщему улучшению жизни.

      Читайте также: "Это вам не Украина": о качестве товаров в Луганске

      Еще новости – Корнет на коне. Это его звездный час, это определенно и очевидно для всех. Он гарцует по сцене филармонии, вручая награды всем милиционерам, дает интервью, принимает поздравления. Он светится от счастья и не скрывает, что это лучший период его жизни – он занимается любимой работой, его ценят, к нему прислушались, он оказался прав. И совершенно не думает ни о каком дальше, потому что свою главную карту из рукава он достал во время и разыграл ее правильно.

      Нам сообщили, что проводится следствие в поиске украинских агентов влияния среди местных депутатов. Я так понимаю, что после этой новости не только рядовые слушатели ухмыльнулись – вздрогнули и сжались все местные депутаты. Если судить по тем же местным новостям, украинским агентом влияния может оказаться просто каждый, любой человек даже самой выдающейся должности и с самыми яркими заслугами перед "республикой".

      Снова вспомнили Павла Дремова. И как принято говорить у местных журналистов, "мы не были знакомы лично, но судя по отзывам его коллег, мне кажется, будто я потеряла дорого мне человека". Он не так долго работал на благо "республики", как мне кажется. А сколько же он после себя оставил – увешаны стены его фотографиями в офисе медиа-группы "Казачье радио", созданной в его честь, последователи вспоминают его так, будто он все время рядом. Вот уж поистине неисповедимы пути…

      Читайте также: Як продати батька, або Ціна життя в Луганську

      О ком-то забывают напрочь и сразу, а кто-то живет в сердцах еще года. А вообще, это счастье попасть в обойму хороших для местных "властей".

      Для народа – вопрос другой. Люди воспримут все так, как ему умело подадут местные СМИ. Важнее, как это увидит "власть" и почувствует ли она угрозу в ком-то для себя.

      После очередной волны открытий преступников из вчерашних властьимущих, в очередной раз напрашивается вывод, что лучше от всего держаться в стороне. На том безопасном расстоянии, когда даже работая в "министерстве" ты всего лишь помощник повара, а никак не правая рука "министра".

      В очередной раз, просматривая новости, удивляешься тому, как переменчива жизнь здесь. Но даже с этими переменами она движется: украшается главная елка "республики", готовятся утренники. А параллельно с этим идут чистки в местной "власти", возвращаются занятые самозахватом дома, открываются уголовные производства на вчерашних властьимущих и сегодняшних беглых преступников.

      Читайте также: Как ловят предателей "ЛНР", или Очередная пропаганда в псевдореспублике

      Автор: Ольга Черненко
      Теги: Новогодние праздники Публикации Новости политики Новости Луганска СМИ
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Почему почти у всех украинцев плохие зубы и как этому помочь: интервью с ведущим стоматологом
      сегодня , 20:00 Почему почти у всех украинцев плохие зубы и как этому помочь: интервью с ведущим стоматологом
      Яніна Ткачук 10
      Новости в "ЛНР": украшение главной елки, детские утренники, уголовные производства, чистки
      сегодня , 19:10 Новости в "ЛНР": украшение главной елки, детские утренники, уголовные производства, чистки
      Ольга Черненко 284
      Продается все: символика пророссийских боевиков в мировых магазинах и как ее оттуда убрать
      сегодня , 19:00 Продается все: символика пророссийских боевиков в мировых магазинах и как ее оттуда убрать
      Яніна Ткачук 230
      Химатака в Сирии, взрывы в церквях Индонезии и Керченский бойня: кровавые трагедии 2018 года
      сегодня , 18:00 Химатака в Сирии, взрывы в церквях Индонезии и Керченский бойня: кровавые трагедии 2018 года
      Ірина Вихрущ 122
      Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      сегодня , 17:10 Почему теракт в Страсбурге весьма своевременный для России
      Блог Соцмережі 879
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук