Новый порядок приема в школу уменьшит "вступительные поборы", – эксперт

Радикально новый порядок приема в 1 класс ничего не изменил, поскольку и раньше за каждой школой была закреплена территория обслуживания. Но теперь у родителей будет больше уверенности в приеме в ближайшую школу.

Об этом в комментарии сайту "24" рассказала сопредседатель Общественного объединения "Родители SOS" Алена Парфенова.

Раньше была такая практика, что в лучшие школы, по представлению родителей, там или материально-техническое оснащение, или хорошие показатели ЕГЭ, было много желающих вступить. И это породило так называемые "вступительные поборы". Поступление в "лучшую" школу измерялось суммами от 1000 гривен до 5000 долларов. Поэтому эту практику надо прекращать,

– отметила она.

Специалист добавила – родители раньше декларировали свое место жительства, а школы проводили тестирование для 6-летних детей. И таким образом уже на этапе этих тестирований, общаясь с родителями, им говорили: "Ваша Маша недостаточно хорошо подготовлена ​​к школе, но если вы" – и там уже вариации – "то мы готовы взять ее в нашу школу". А этим новым порядком министерство дало возможность всем детям попасть в ближайшие школы.

По словам Парфеновой, например, в Киеве Оболонский, Печерский, Шевченковский районы страдали от того, что родители живут напротив школы, но там вступление стоит 10 тысяч гривен, и они вынуждены ребенка куда-то возить. Теперь же достаточно подать документы и быть уверенными, что вы будете зачислены в школу.

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Напомним, Минюст утвердил новые правила зачисления детей в школу. Документ вступил в силу 8 мая.