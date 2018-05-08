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ЄВРОБАЧЕННЯ 2018 ЛОМАЧЕНКО – ЛІНАРЕС ПІВНІЧНИЙ ПОТІК-2 ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ

Новий порядок прийому до школи зменшить "вступні побори", – експерт

629 Читать новость на русском
В 1 клас по-новому
В 1 клас по-новому / 24 Канал

Радикально новий порядок прийому до 1 класів нічого не змінив, оскільки і раніше за кожною школою була закріплена територія обслуговування. Але тепер у батьків буде більше впевненості у прийомі в найближчу школу.

Про це у коментарі сайту "24" розповіла співголова Громадського об'єднання "Батьки SOS" Альона Парфьонова.

Раніше була така практика, що до найкращих шкіл, за уявленням батьків, бо там або матеріально-технічне оснащення, а бо гарні показники ЗНО, було багато охочих вступити. І це породило так звані "вступні побори". Вступ до "кращої" школи вимірювався сумами від 1000 гривень до 5000 доларів. Тому цю практику треба припиняти,
– відзначила вона.

Фахівець додала – батьки раніше декларували своє місце проживання, а школи проводили тестування для 6-річних дітей. І таким чином вже на етапі цих тестувань, спілкуючись із батьками, їм казали: "Ваша Маша недостатньо добре підготована до школи, але якщо ви" – і там вже варіації – "то ми готові взяти її до нашої школи". А цим новим порядком міністерство дало можливість усім дітям потрапити до найближчих шкіл.

За словами Парфьонової, наприклад, у Києві Оболонський, Печерський, Шевченківський райони страждали від того, що батьки живуть навпроти школи, але там вступ коштує 10 000 гривень, і вони вимушені дитину кудись возити. Відтепер же достатньо подати документи і бути впевненими, що ви зараховані до школи.

Читайте детальніше у публікації: Проблеми вступу в 1 клас: роз'яснення експертів

Нагадаємо, Мін'юст затвердив нове зарахування дітей у школу. Документ набрав чинності 8 травня. 

Теги: Новини України Новини політики Діти Освіта Реформа освіти
Джерело: 24 Канал
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