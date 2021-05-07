А уже 7 мая эти записи опубликовало в сети Министерство внутренних дел. На них подозреваемый общается со своими сообщниками.

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Записи разговоров подозреваемого в убийстве Березенского

Очередное заседание по убийству пограничника Вадима Березенского состоялось 6 мая в Тячевском районном суде.

Суд рассмотрел аудиодоказательства, в частности записи телефонных разговоров контрабандиста, после совершения им смертельного наезда на начальника отдела пограничной службы "Ділове",

– отметили в МВД.

В переговорах с сообщниками подозреваемый фактически признался в совершенном им преступлении, в частности сообщив, что он переехал пограничника на машине.

"Я переехал пограничника... все, больше ничего не говорю. Позвони тому", – сказал он. Далее подозреваемый говорил о 15 тысячах гривен и сообщнике, которого задержали пограничники.

Что известно о рассмотрении дела

Это уже 7 слушания новым судейским составом после переноса рассмотрения дела из Раховского районного суда.

В сентябре 2020 года дело начали рассматривать заново.

За 8 месяцев суд 5 раз собирался для продления срока содержания под стражей подозреваемого в убийстве и только 2 раза, чтобы рассмотреть доказательства по делу.

6 мая суд продлил срок содержания задержанного под стражей до 4 июля 2021 года. Следующее заседание на котором, возможно, будут заслушаны свидетели наезда на офицера-пограничника, запланировано на 16 июня.

Справка. Убийство начальника отдела пограничной службы "Ділове" произошло в ноябре 2018 года. Тогда пограничники задержали нарушителя границы со значительной суммой валюты.