Силовики российской ФСБ провели обыски в селе Заветном и в микрорайоне Дубки Симферополя. Во время них оккупанты убили уроженца Узбекистана Наби Рахимова, который якобы оказывал сопротивление.

По словам адвоката погибшего Исляма Велиляева, 11 мая, в 6:30 правоохранители оцепили район возле дома Рахимова.

Ранее Ночью оккупанты пришли с обысками в дома крымских татар

Обыски в доме Рахимова

В это время уроженец Узбекистана находился в Симферополе на заработках, в доме осталась его жена и 2 детей. После обыска жену Рахимова отвезли в участок по вопросам миграции ОМВД.

Впоследствии активисты "Крымской солидарности" сообщили, что обыск происходит в недостроенном доме в симферопольском поселке Дубки, где, вероятно, работал Наби Рахимов. Соседи рассказали, что утром слышали в доме перестрелку и взрыв.

Оккупанты убили мужчину

После этого "Крымской солидарности" сообщили, что в дом приехала машина ритуальной службы и из дома вывезли тело.

После обыска активисты обнаружили внутри дома следы крови на полу, а также следы взрыва на стенах. Адвокату силовики сообщили, что Рахимов "сопротивлялся задержанию с помощью гранаты и оружия", поэтому его и застрелили.

Реакция прокуратуры Крыма

Прокуратура Крыма начала уголовное производство по факту проведения "силовиками" государства-оккупанта ряда незаконных обысков и дальнейшего незаконного задержания представителей крымскотатарского народа.

Дело открыли по статьям о нарушении неприкосновенности жилища и незаконном лишении свободы. Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы до 5 лет.

Важно! На Крымском полуострове от руки Кремля местные жители, чаще всего крымские татары, страдают уже 7 лет. Их преследуют, избивают, похищают, вывозят в Россию и безосновательно бросают в тюрьмы.