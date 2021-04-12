На временно оккупированной части Донбасса критически не хватает лекарств и медицинских товаров. Речь идет не только о товарах, необходимые при лечении COVID-19, но и препаратах от обычных болезней.

Об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала в эфире передачи "Взгляд из Банковой".

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Критическая ситуация с лекарствами на оккупированном Донбассе

По словам Мендель, на Донбассе крайне необходимы медицинские товары. Поэтому Красный Крест и другие международные организации направят туда гуманитарную помощь.

Речь идет о препаратах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней. Кроме того, на Донбассе не хватает и товаров для лечения COVID-19.

Красный Крест поставляет концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов,

– отметила Мендель.

Пресс-секретарь Зеленского добавила, что в подконтрольном правительству Бахмуте при поддержке Международного комитета Красного Креста строят отделение неотложной медицинской помощи.

Мендель подытожила, что эти факты показывают, кто и как на международном уровне помогает жителям Донбасса.

Ситуация с коронавирусом на оккупированном Донбассе