На оккупированном Донбассе критически не хватает лекарств, – Мендель
На временно оккупированной части Донбасса критически не хватает лекарств и медицинских товаров. Речь идет не только о товарах, необходимые при лечении COVID-19, но и препаратах от обычных болезней.
Источник:"Дом"
Об этом пресс-секретарь президента Юлия Мендель рассказала в эфире передачи "Взгляд из Банковой".
Читайте также Это можно назвать медицинским геноцидом, – Резников о ситуации на оккупированном Донбассе
Критическая ситуация с лекарствами на оккупированном Донбассе
По словам Мендель, на Донбассе крайне необходимы медицинские товары. Поэтому Красный Крест и другие международные организации направят туда гуманитарную помощь.
Речь идет о препаратах против астмы, диабета, гипертонии и сердечных болезней. Кроме того, на Донбассе не хватает и товаров для лечения COVID-19.
Красный Крест поставляет концентраторы кислорода, средства индивидуальной защиты для врачей и пациентов,
– отметила Мендель.
Пресс-секретарь Зеленского добавила, что в подконтрольном правительству Бахмуте при поддержке Международного комитета Красного Креста строят отделение неотложной медицинской помощи.
Мендель подытожила, что эти факты показывают, кто и как на международном уровне помогает жителям Донбасса.
Ситуация с коронавирусом на оккупированном Донбассе
- О реальном количестве больных COVID-19 на оккупированном Донбассе неизвестно. Боевики не ведут правдивую статистику и не обнародовали ее.
- Ранее стало известно об активном ввозе вакцины "Спутник V" на оккупированные Россией территории. Прививать сначала обещали уязвимые категории населения.
- Однако, как сообщал 24 канал, от вакцинации отказаться почти невозможно. Препарат вводят не только пенсионерам и группам риска, но и молодым людям.
Поделиться новостью