На окупованому Донбасі критично не вистачає ліків, – Мендель
На тимчасово окупованій частині Донбасу критично не вистачає ліків та медичних товарів. Мовиться не тільки про товари, необхідні при лікуванні COVID-19, але й препарати від звичайних хвороб.
Джерело:"Дом"
Про це прессекретарка президента Юлія Мендель розповіла в ефірі передачі "Погляд з Банкової".
Читайте також Це можна назвати медичним геноцидом, – Резніков про ситуацію з COVID-19 на окупованому Донбасі
Критична ситуація з ліками на окупованому Донбасі
За словами Мендель, на Донбасі вкрай необхідні медичні товари. Тому Червоний Хрест й інші міжнародні організації скерують туди гуманітарну допомогу.
Мова йде про препарати проти астми, діабету, гіпертонії та серцевих хвороб. Окрім того, на Донбасі не вистачає і товарів для лікування COVID-19.
Червоний Хрест постачає концентратори кисню, засоби індивідуального захисту для лікарів та пацієнтів,
– зазначила Мендель.
Прессекретарка Зеленського додала, що в підконтрольному уряду Бахмуті за підтримки Міжнародного комітету Червоного Хреста будують відділення невідкладної медичної допомоги.
Мендель підсумувала, що ці факти показують, хто і як на міжнародному рівні допомагає жителям Донбасу.
Ситуація з коронавірусом на окупованому Донбасі
- Про реальну кількість хворих на COVID-19 на окупованому Донбасі невідомо. Бойовики не ведуть правдиву статистику та не оприлюднюють її.
- Раніше стало відомо про активне ввезення вакцини "Супутник V" на окуповані Росією території. Щеплювати спершу обіцяли вразливі категорії населення.
- Однак, як повідомляв 24 канал, від вакцинації відмовитись майже неможливо. Препарат вводять не лише пенсіонерам та групам ризику, а й молодим людям.
Поділитися новиною