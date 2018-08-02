Опасное животноводство: спасет ли украинцев новое, но устаревшее законодательство

В этом году украинское законодательство в сфере животноводства должно приблизиться к европейским стандартам. Но достаточными ли будут эти изменения для того, чтобы полностью защитить здоровье людей и сделать отрасль более гуманной – читайте в статье 24 канала.

Изменения в секторе животноводства напрямую связаны со здоровьем человека и воздействием на экологию. Ужасные условия содержания приводят к тому, что животных в профилактических целях нашпиговывают антибиотиками. Это вызывает огромную проблему, о которой уже неоднократно сообщала Всемирная организация здравоохранения. Впрочем, эта проблема не отражена в новом законодательстве, которое готовится принять Украина.

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Законодательный процесс

Приближать украинские законы к директивам ЕС в сфере животноводства Украина начала в 2015-м. Сейчас работа, которой занималась рабочая группа при Министерстве аграрной политики, на финальной стадии. По словам заместителя руководителя группы, Александра Богачика, все законодательство в сфере должно быть принято до конца 2018-го.

Практически все уже готово. Сейчас эти документы проходят стадию окончательного согласования и должны быть утверждены Министерством аграрной политики. Когда их введут в действие, они будут действовать не только для экспортеров, но и для фермеров, которые работают в Украине,

– рассказал эксперт.

В большинстве изменения в законодательстве коснутся крупных производителей, например агрохолдингов. На небольшие фермерства и домашние хозяйства изменения не повлияют.

Имплементировать Украина взялась семь директив ЕС относительно благосостояния сельскохозяйственных животных. Это общие директивы – о забое и транспортировке. Они регулируют "уровень гуманности".

Также Украина согласилась принять общую директиву, которая регулирует вопросы содержания и отношения к сельскохозяйственным животным по всем видам. Кроме общей, будут действовать еще четыре директивы по отдельным видам животных – курам-"несушкам", цыплятам-бройлерам, свиньям и телятам.

Новое, но устаревшее: пример

Сейчас в Украине на птицефабриках кур-"несушек" держат в тесных клетках по 5-6 особей. Фактически на каждую курицу приходится меньше площади, чем лист А4.

"Это считается в ЕС жестоким обращением с животными, поэтому сейчас мы идем к так называемым "обогащенным клеткам". Должна быть увеличена площадь на каждую курицу, должно быть установлено гнездо для снесения яиц, увеличена площадь поилок", – рассказал Александр Богачик.

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По словам эксперта, такие изменения будут вводиться постепенно, и полностью переход на новые условия должен состояться примерно в 2025 году.

Однако здесь есть один нюанс. Сомневаюсь, что к 2025 году эти клетки будут нужны. Сейчас пошел тренд в Евросоюзе, который мало-помалу идет и в Украину – это так называемые "открытые клетки". Их ввели ритейлеры под давлением потребителей, которые хотят покупать яйца от кур, которых содержат не в клетках, а на свободном выгуле,

– добавил Александр Богачик.

Эксперт отметил, что некоторые производители продукции уже переходят на эту технологию и в Украине. Прежде всего это международные корпорации, которые часто применяют одни и те же правила в отношении всех стран.

Интересным путем пошли в США, где производители вовремя поймали тренд. В стране просто пропустили этап "обогащенных" клеток и сразу начали переходить на свободное содержание.

Нашествие антибиотиков

Такие движения, как "открытые клетки" и им подобные, прежде всего борются за гуманизацию отрасли и благосостояние животных, от которого также зависит здоровье людей. Из-за тесноты и непригодных для жизни условий на крупных фермах животных нашпиговывают антибиотиками, что оказывает негативное влияние на людей. При этом, чтобы быть в опасности, есть мясо, яйца или "молочку" необязательно – антибиотики и так попадают в воду и почву.

Есть большая компания по ограничению использования антибиотиков в животноводстве с профилактической целью. Оставить хотят только их использование в лечебных целях. Поскольку сейчас уже есть большая проблема людей с резистентностью к антибиотикам,

– рассказал Александр Богачик.

По словам эксперта, животных кормят антибиотиками, поскольку бедное благосостояние негативно влияет на иммунитет. Например, мышцы у цыплят-бройлеров растут очень быстро, и ни сердечно-сосудистая система, ни кости не успевают за ними.

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"Проблема в том, что те же антибиотики, которые используют в животноводстве, используют и для лечения людей. А наш организм очень хорошо умеет привыкать. Следовательно постоянно сужается спектр антибиотиков, которые еще действуют на человека. Потом мы начинаем удивляться, что лекарства не действуют. Это тесно связано с их использованием в животноводстве", – пояснил Александр Богачик.

Впрочем, вопрос антибиотиков не отражен в новом законодательстве, которое готовится принять Украина. Дело в том, что в ЕС процесс ограничение антибиотиков в животноводстве только начинается.