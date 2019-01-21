17:36
21 янв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля. Сливки: Профессор патриарх Кирилл. Налог на выезд из Россиюшки
      Вєсті Кремля
      17:49, 19 января
      Вести.UA: Нечистый Новинский. Слуга оффшора Зеленского
      Вєсті.UA
      21:15, 18 января
      Быстрое "кидалово" или быстрые деньги: как украинцы попадают в кредитную ловушку
      ЦРУ
      09:00, 18 января
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Необычные имена
      Згадати все
      22:50, 18 января
      Телеканал новостей 24 Блоги Александр Гаврутенко
      ДОНЕЦКИЙ АЭРОПОРТ ВЫБОРЫ ПРЕЗИДЕНТА 2019 BREXIT ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ
      Александр Гаврутенко

      Основные успехи и неудачи украинской энергетики

      97
      Состояние украинской энергетики
      Состояние украинской энергетики

      Для энергетического сектора украинской экономики нужно рассматривать три отдельных сегмента: добыча энергоресурсов, распределение и использование. При этом у каждого из них еще минимум по 5-7 подвидов, в которых и свои законы, и свои тенденции, достижения и проблемы.

      По итогам прошедшего года можно смело констатировать, что украинская политическая и экономическая дискуссия, как и во все времена независимости, сводилась исключительно к обсуждению проблематики второй составляющей – распределения энергоресурсов. Именно за это идет вся политическая борьба в стране. Ведь там заложена вся или большая часть той коррупционной политической ренты, которая так прельщает наших старых политиков и всех, кто ради нее стремиться попасть в большую политику.

      Читайте также: Томос – элемент предвыборной кампании или попытка вмешаться в дела церкви?

      Вопросы добычи остаются в ведомстве ограниченного круга субъектов хозяйствования, монопольное положение которых сдерживает развитие отрасли.

      Вопросы потребления также сведены не к задачам повышения эффективности и энергосбережения, а к задачам удовлетворения потребностей неэффективных потребителей за счет эффективных. В таком общем раскладе все разговоры о энергонезависимости, о справедливых тарифах, о загрузке газотранспортной системы, о поиске альтернативных поставщиков энергоносителей, о противостоянии масштабным газовым проектам агрессора и о прочих возобновляемых зеленых энерготехнологиях выглядят как пустые и бесперспективные.

      И судя по тому, какие формируются тенденции на предстоящий избирательный цикл, то в ближайшие 5 лет в украинской энергетике существенных положительных изменений ждать не приходится.

      Читайте также: Вторая волна эмиграции на пике: что делать, чтобы не потерять человеческий ресурс Украины

      Автор: Александр Гаврутенко
      Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Министерство енергетики Энергетика
      Источник: 24 Канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

      Выбор редакции

      Комментарии
      Публикации
      Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      сегодня , 17:30 Гра за старими правилами: які кандидати мають шанси пройти конкурс до Верховного суду України
      Роман Маселко 5
      Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      сегодня , 17:05 Основные успехи и неудачи украинской энергетики
      Олександр Гаврутенко 97
      Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      сегодня , 10:00 Тест-драйв новой Skoda Fabia: истинное удовольствие от драйва
      Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      сегодня , 16:00 Распродажа "Карпат": куда могут уйти лидеры команды и как будут выглядеть "львы" весной
      Ігор Саджениця 91
      Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      сегодня , 15:02 Ефект Гіркіна-Стрєлкова: чому Кремль терпить "опозицыонера-амебу"
      Дмитро Снєгирьов 906
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук