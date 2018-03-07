17:23
12 март 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
2°C
4°C 0°C
  • вторник
    3°C 1°C
  • среда
    1°C 0°C
  • четверг
    4°C -1°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Сливки. Симоньян подалась в юмористки. Трэш в
Вєсті Кремля
21:47, 9 марта
Вести. UA. Жир. Украинских политиков наградили
Вєсті.UA
18:54, 9 марта
Чужая на своей земле: как участок пенсионерки неожиданно стала собственностью семьи чиновницы
ЦРУ
21:58, 6 марта
Перемога
Підсумки дна
20:00, 8 марта
Вспомнить Всё. 8 марта: женский праздник или день феминисток?
Згадати все
18:59, 10 марта
Телеканал новостей 24 Блоги Владимир Спиваковский
ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
Владимир Спиваковский

От чего зависит счастье и как научить делать правильный выбор

1094
Как научить детей быть счастливыми?
Как научить детей быть счастливыми? / Психолог Юлия Кравченко

Счастье зависит от умения делать выбор и от нервов.

Приходит человек к врачу и жалуется на страшный невроз.

Читайте также: Как из Украины сделать действительно успешную страну: рецепт на 10 лет

Врач спрашивает: Чего вы так нервничаете? Тот отвечает: У меня очень нервная работа. Я работаю на овощной базе на конвейере, раскладываю апельсины по ящикам. Большие – в один, средние – в другой, мелкие – в третий.

– И что же, в чем проблема?

– А то, что каждую секунду мне надо принимать решения... Это меня ужасно выматывает. Я потом ночами не сплю, вспоминаю, где я ошибся, кидая апельсины не в тот ящик.

…Так вот она – самая распространенная болезнь эпохи и причина многих несчастий – неврозы от неумения быстро делать правильный выбор.

Но, оказывается, этой беде можно противостоять. Стоит только в школьный период провести с детьми 20-30 занятий-тренингов, на которых показать, как отделять главное от второстепенного, и показать последствия от правильных и неправильных решений.

И тогда у ребенка навсегда выстраивается ясный алгоритм.

И он становится компетентным.

И тогда ему в жизни ничего не страшно. Так как его ошибки и нервные стрессы будут сведены к минимуму. А счастье от правильно сделанного выбора будет в разы больше.

Читайте также: Реформа образования: как планируют зачислять детей в школу

Автор: Владимир Спиваковский
Теги: Новости Украины Новости политики Публикации Советы Образование Счастье
Источник: Владимир Спиваковский
powered by lun.ua
Новости за 7 марта
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter

Выбор редакции

Комментарии
Публикации
сегодня, 17:01 "Український світ" VS "русский мир": як правильно зробити Донбас українським
Дмитро Снєгирьов 248
Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта
сегодня, 16:30 Паралимпиада-2018: медальный зачет 12 марта
50182
Савченко вызвали на допрос в СБУ, однако она уехала за границу
сегодня, 16:24 Савченко вызвали на допрос в СБУ, однако она уехала за границу
575
Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
сегодня, 16:00 Як Порошенко захищає Україну від антикорупційного суду
Віталій Шабунін 228
Посадити генерала Рубана: чому голову
сегодня, 15:01 Посадити генерала Рубана: чому голову "Офіцерського корпусу" зробили цапом-відбувайлом
Олексій Чибісов 2126
ЧИТАТЕЛИ РЕКОМЕНДУЮТ
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»
Залиште відгук