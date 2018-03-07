От чего зависит счастье и как научить делать правильный выбор

Счастье зависит от умения делать выбор и от нервов.

Приходит человек к врачу и жалуется на страшный невроз.

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Врач спрашивает: Чего вы так нервничаете? Тот отвечает: У меня очень нервная работа. Я работаю на овощной базе на конвейере, раскладываю апельсины по ящикам. Большие – в один, средние – в другой, мелкие – в третий.

– И что же, в чем проблема?

– А то, что каждую секунду мне надо принимать решения... Это меня ужасно выматывает. Я потом ночами не сплю, вспоминаю, где я ошибся, кидая апельсины не в тот ящик.

…Так вот она – самая распространенная болезнь эпохи и причина многих несчастий – неврозы от неумения быстро делать правильный выбор.

Но, оказывается, этой беде можно противостоять. Стоит только в школьный период провести с детьми 20-30 занятий-тренингов, на которых показать, как отделять главное от второстепенного, и показать последствия от правильных и неправильных решений.

И тогда у ребенка навсегда выстраивается ясный алгоритм.

И он становится компетентным.

И тогда ему в жизни ничего не страшно. Так как его ошибки и нервные стрессы будут сведены к минимуму. А счастье от правильно сделанного выбора будет в разы больше.

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