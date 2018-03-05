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Реформа образования: как планируют зачислять детей в школу

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Зачисление детей в школы могут изменить
Зачисление детей в школы могут изменить / unian.ua

Министерство образования и науки Украины распространило для публичного обсуждения проект порядка зачисления, отчисления и перевода учащихся в государственные и коммунальные учебные заведения для получения полного общего среднего образования.

Об этом сообщается на сайте МОН Украины.

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Проект документа описывает механизмы зачисления детей в начальную (1-4 класс), базовую (5-9 класс) и старшую (10-11 класс) школы. Зачисление в начальную школу основывается на принципах территориальной доступности. Каждая школа должна принять ребенка, который живет на территории ее обслуживания. Так гарантируется первоочередное право ребенка с этой территории учиться в государственной или коммунальной школе,
— говорится в сообщении.

Согласно проекту, для зачисления детей в 1 класс родители должны предоставить пакет документов, указанных в порядке, до 31 мая. В то же время присутствие ребенка при подаче заявления или в процессе его зачисления не является обязательным и не может быть потребовано работниками учебного заведения или быть условием зачисления.

Со своей стороны администрация школ и местные органы власти должны принять исчерпывающие меры для зачисления всех детей с территории обслуживания, а именно: открытие дополнительных классов, в частности, инклюзивных или специальных, или изменение организации образовательного процесса, в частности, введение сменности в обучении.

Соответствующий приказ о зачислении всех детей до 1-го класса выдается не позднее 1 июня (первая, основная волна зачисления) и публикуется в учебном заведении и на его сайте (а в случае его отсутствия — на сайте органа, в сфере управления которого находится учебное заведение). Родители также имеют право подать документы на зачисление ребенка в другие школы (не по месту жительства) на свободные места.

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"В случае значительного превышения количества поданных заявлений над способностью заведения, зачисление будет происходить по критериям, описанным в порядке. По прогнозам экспертов, количество таких школ в Украине не будет превышать 0,5%", — отметили в МОН.

В предложенном Порядке также подробно описаны механизмы зачисления и перевода учащихся в гимназии (5-9 класс) и лицеи (10-11 класс) и, кроме этого, условия и порядок отчисления обучающихся из учреждений среднего образования. Предложения и замечания к документу можно направлять по адресу МОН до 25 марта.

Напомним, в некоторых украинских школах уже полгода как испытывают новый стандарт начального образования, который заработает с нового учебного года. Предусматривает он не зазубривание, а умение пользоваться знаниями на практике.

Теги: Новости Украины Дети Образование Министерство образования и науки Украины Реформа образования
Источник: 24 Канал
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