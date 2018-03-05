Реформа освіти: як планують зараховувати дітей до школи

Міністерство освіти і науки України поширило для публічного обговорення проект порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних і комунальних навчальних закладів для здобуття повної загальної середньої освіти.

Про це повідомляється на сайті МОН України.

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Проект документу описує механізми зарахування дітей до початкової (1-4 клас), базової (5-9 клас) та старшої (10-11 клас) школи. Зарахування до початкової школи ґрунтується на засадах територіальної доступності. Кожна школа має прийняти дитину, яка живе на території її обслуговування. Так гарантується першочергове право дитини з цієї території навчатися в державній чи комунальній школі,

– йдеться у повідомленні.

Згідно з проектом, для зарахування дітей у 1 клас батьки мають подати пакет документів, зазначених в Порядку, до 31 травня. Водночас присутність дитини під час подання заяви чи в процесі її зарахування не є обов'язковою і не може вимагатися працівниками закладу освіти чи бути умовою зарахування.

Зі свого боку адміністрація шкіл та місцеві органи влади мають вжити вичерпних заходів для зарахування всіх дітей з території обслуговування, як-от: відкриття додаткових класів, зокрема, інклюзивних чи спеціальних, або зміна організації освітнього процесу, зокрема, запровадження змінності в навчанні.

Відповідний наказ про зарахування усіх дітей до 1-го класу видається не пізніше 1 червня (перша, основна хвиля зарахування) і оприлюднюється в закладі освіти та на його веб-сайті (а у разі його відсутності - на сайті органу, у сфері управління якого перебуває заклад освіти). Батьки також мають право подати документи на зарахування дитини в інші школи (не за місцем проживання) на вільні місця.

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"У разі значного перевищення кількості поданих заяв над спроможністю закладу, зарахування відбуватиметься за критеріями, описаними в Порядку. За прогнозами експертів, кількість таких шкіл в Україні не перевищуватиме 0,5%", — зазначили у МОН.

У запропонованому Порядку також докладно описані механізми зарахування та переведення учнів до гімназій (5-9 клас) та ліцеїв (10-11 клас) і, окрім цього, умови та порядок відрахування учнів із закладів середньої освіти. Пропозиції та зауваження до документа можна надсилати на адресу МОН до 25 березня.

Нагадаємо, в деяких українських школах вже півроку як випробовують новий стандарт початкової освіти, який запрацює з нового навчального року. Передбачає він не зазубрювання, а вміння користуватися знаннями на практиці.